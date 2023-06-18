Julgamento de Daniel Alves tem data definida, diz jornal

As investigações sobre o caso Daniel Alves foram concluídas e já tem data de julgamento definida. Segundo informações do El Periodico, a audiência do brasileiro foi agendado para o período de outono da Espanha - entre outubro e novembro de 2023.

Enquanto isso, o ex-jogador seguirá dentro da penitenciária de Brians 2, em Barcelona, visto que teve novos pedidos de liberdade provisória negados na última semana.

Daniel Alves foi acusado de agressão sexual contra uma mulher em uma discoteca Crédito: Vitor Jubini

A decisão final da Justiça espanhola dirá se Dani Alves foi condenado, podendo ser sentenciado com uma pena de 4 a 12 anos de prisão. Ele foi acusado de agressão sexual contra uma mulher em uma discoteca em dezembro de 2022.

Caso Daniel

Qual é a denúncia?

Em depoimento, uma mulher de 23 anos denunciou ter sido forçada a colocar a mão nas partes íntimas de Daniel Alves, além de ter sido agredida e abusada pelo jogador.

Quando e onde aconteceu?