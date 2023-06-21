Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 11ª rodada

Quarta-feira (21)
- Cruzeiro x Fortaleza
Horário: 19h
Local: Mineirão
Transmissão: Premiere
- São Paulo x Athletico-PR
Horário: 19h
Local: Morumbi
Transmissão: SporTV e Premiere
- Santos x Corinthians
Horário: 20h
Local: Vila Belmiro
Transmissão: Premiere
- Fluminense x Atlético-MG
Horário: 21h30
Local: Maracanã
Transmissão: TV Gazeta e Premiere
- Bahia x Palmeiras
Horário: 21h30
Local: Arena Fonte Nova
Transmissão: TV Globo e Premiere
Quinta-feira (22)
- Grêmio x América-MG
Horário: 19h
Local: Arena do Grêmio
Transmissão: SporTV e Premiere
- Cuiabá x Botafogo
Horário: 20h
Local: Arena Pantanal
Transmissão: Premiere
- Vasco x Goiás
Horário: 20h
Local: São Januário
Transmissão: Premiere
- Coritiba x Internacional
Horário: 20h
Local: Couto Pereira
Transmissão: Premiere
- RB Bragantino x Flamengo
Horário: 21h30
Local: Nabi Abi Chedid
Transmissão: Premiere