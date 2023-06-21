Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 11ª rodada
Futebol

Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 11ª rodada

Brasileirão será agitado com cinco partidas na quarta-feira (21) e cinco na quinta-feira (22). Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração
Redação de A Gazeta

21 jun 2023 às 13:56

Fluminense, Santos e Flamengo fazem jogos importantes nessa rodada Crédito: Raul Baretta/Santos FC; Marcelo Gonçalves/Fluminense e Gilvan de Souza/Flamengo

Quarta-feira (21)

  • Cruzeiro x Fortaleza
    Horário: 19h
    Local: Mineirão 
    Transmissão: Premiere

  • São Paulo x Athletico-PR
    Horário: 19h
    Local: Morumbi
    Transmissão: SporTV e Premiere

  • Santos x Corinthians
    Horário: 20h
    Local: Vila Belmiro
    Transmissão: Premiere

  • Fluminense x Atlético-MG
    Horário: 21h30
    Local: Maracanã
    Transmissão: TV Gazeta e Premiere

  • Bahia x Palmeiras
    Horário: 21h30
    Local: Arena Fonte Nova
    Transmissão: TV Globo e Premiere

Quinta-feira (22)

  • Grêmio x América-MG
    Horário: 19h
    Local: Arena do Grêmio
    Transmissão: SporTV e Premiere

  • Cuiabá x Botafogo
    Horário: 20h
    Local: Arena Pantanal
    Transmissão: Premiere

  • Vasco x Goiás
    Horário: 20h
    Local: São Januário
    Transmissão: Premiere

  • Coritiba x Internacional
    Horário:     20h
    Local: Couto Pereira
    Transmissão: Premiere

  • RB Bragantino x Flamengo
    Horário:     21h30
    Local: Nabi Abi Chedid
    Transmissão: Premiere

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes flamengo Futebol Brasileirão Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados