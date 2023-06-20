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Fim de ciclo

Marinho confirma saída do Flamengo e pede desculpas à torcida

Atleta rescindiu o contrato com o Rubro-Negro Carioca e se pronunciou em suas redes sociais na última terça-feira (19): ''Atitude imatura e infantil'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jun 2023 às 14:26

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 14:26

Flamengo
Marinho foi contratado em 2022, mas nunca rendeu o esperado com a camisa do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O atacante Marinho confirmou a rescisão do seu contrato com o Flamengo e fez um pedido de desculpas à torcida do clube, em pronunciamento nesta terça-feira, em suas redes sociais. O jogador, que deve acertar com o Fortaleza, negou que tenha buscado um acordo "mercenário" para deixar o time carioca e disse que teve uma "atitude totalmente imatura e infantil" ao não viajar com o grupo para jogo da Libertadores, no mês passado
"No dia 22 (de maio) teve uma viagem para o Chile e nos apresentaríamos às 9h. No treino da manhã eu senti um desconforto no coletivo contra a equipe sub-20. Fui ao departamento médico para ser avaliado e pedi apenas um exame a respeito do que tinha acontecido. Ao passar do tempo, eu não consegui fazer o exame no momento. O pessoal da comissão chegou e me chamou falando que eu tinha que viajar. Falei que não tinha exame, estava sentindo dor ainda e não tinha porque eu viajar com dor. E falei que não teria como viajar sem exame médico. Resumindo: uma atitude totalmente imatura e infantil da minha parte. Toda ação gera uma reação. Não quero me fazer de vítima", declarou.
Marinho reclamou das notícias que saíram a seu respeito nas últimas semanas. "Muito foi dito sobre minha pessoa nas últimas semanas e, até agora, tinha escolhido o silêncio mas entendo que foi um erro. Entre erros e acertos, tenho apenas uma certeza: minha passagem pelo Flamengo ficará para sempre marcada em minha vida profissional e pessoal", afirmou.
O atacante, que nunca chegou a se firmar entre os titulares do Fla, pediu "desculpas ao torcedor que se chateou" com sua saída tumultuada do clube. "Assinei hoje minha rescisão e, ao contrário do que está sendo dito há semanas, não é um distrato leonino e mercenário, apenas estamos alinhando cláusulas pré estabelecidas e negociando, como negócios são feitos. Faço questão de ratificar que nunca coloquei o clube na Justiça ou algo do tipo, a notificação aconteceu como um pedido de reintegração."
Apesar do pedido de desculpas, Marinho defendeu seu comportamento dentro do clube. "Minha conduta dentro do clube fala por si só. Nunca cometi nada de errado. Sempre fui exemplar dentro do meu trabalho e é assim que é. A respeito disso eu errei, mas eu sei que a minha vida é isso. Eu nasci para jogar futebol e continuo em busca do meu sonho."
O jogador ainda afirmou ter realizado um sonho ao defender as cores do Flamengo e ao obter conquistas com o time. Ele participou das conquistas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil com o time na temporada passada.

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