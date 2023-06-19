Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Confira onde assistir Brasil x Senegal e mais jogos de seleções
Futebol

Confira onde assistir Brasil x Senegal e mais jogos de seleções

Seleção Brasileira entra em campo mais uma vez, nesta terça-feira (20). Confira o horário, local e como acompanhar a partida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2023 às 18:17

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 18:17

Brasil vai jogar o segundo amistoso desta Data Fifa, contra Senegal
Brasil vai jogar o segundo amistoso desta Data Fifa, contra Senegal Crédito: Joilson Marconne / CBF

Terça-feira (20)

  • Brasil x Senegal (amistoso)
  • Local: Estádio José Alvalade, Portugal
  • Horário: 16h00
  • Transmissão: TV Gazeta
  • Alemanha x Colômbia (amistoso)
  • Local: Veltins-Arena, Alemanha
  • Horário: 15h45
  • Transmissão: SporTV 3, Star+
  • Islândia x Portugal (Eliminatórias da Euro)
  • Local: Laugardalsvöllur, Islândia
  • Horário: 15h45
  • Transmissão: SporTV 4, Star+
  • Estônia x Bélgica (Eliminatórias da Euro)
  • Local: A. Le Coq Arena, Estônia
  • Horário: 15h45
  • Transmissão: SporTV 5, Star+
  • Uruguai x Cuba (amistoso)
  • Local: Centenário, Uruguai
  • Horário: 20h30
  • Transmissão: SporTV 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados