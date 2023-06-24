Neymar mergulha em lago, descumpre interdição e recebe nova multa ambiental

RIO DE JANEIRO - A novela da construção de um lago artificial de mil metros quadrados na mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro , continua. Uma nova vistoria da Secretaria de Meio Ambiente da cidade, realizada na manhã deste sábado (24), constatou que a suspensão da obra não estava sendo cumprida. Ao chegarem no local, localizado no condomínio Aero Rural, os fiscais identificaram movimentações na área interditada, o que caracteriza não só o rompimento do embargo, mas novas infrações ambientais.

Nas redes sociais, vídeos e imagens circulam mostrando Neymar recebendo amigos na área embargada e mergulhando no lago após ele ser interditado. O jogador esteve presente no imóvel na sexta-feira (23) após a primeira vistoria da Secretaria de Meio Ambiente.

Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, interditam lago em residência de Neymar Crédito: Divulgação

A inauguração do lago estava prevista para a última quinta-feira (22), mas foi interditada pela Secretaria de Meio Ambiente da cidade após inspeção da fiscalização constatar ao menos sete infrações ambientais no local.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba afirmou que "diante das novas provas, atestadas no auto de constatação n° 1.165, serão somadas ao processo já em curso, o que irá gerar novas infrações e multas, bem como, o encaminhamento de todos os relatórios elaborados nos últimos três dias aos órgãos de controle. O valor total das multas só serão somadas e emitidas após a sua apuração em processo administrativo com relatório técnico, documentos comprobatórios e parecer jurídico, o que deve acontecer na próxima semana".

Segundo a prefeitura, a construção do excêntrico lago artificial, além de um jardim e uma quadra de beach tênis na casa do jogador, promoveu sete infrações ambientais e foi suspensa pela secretária em ação com a Polícia Civil como medida cautelar para "parar a degradação" no local.

Neymar mergulha em lado interditado em sua residência em Mangaratiba Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Ainda em nota, a secretaria apontou as irregularidades ambientais na obra: desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização e uso de areia de praia sem autorização ambiental. "O embargo foi emitido como medida cautelar para parar o dano ambiental."

De acordo com o órgão, nenhuma autorização ou licença dos órgãos públicos competentes foi apresentada pelo jogador ou seus responsáveis legais autorizando a obra até o momento.