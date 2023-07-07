Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esporte Capixaba

Confira o calendário de corridas de rua para o mês de julho no ES

Com a lista preparada por A Gazeta, você fica por dentro das datas, horários, e detalhes das principais competições do atletismo no ES

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2023 às 15:35
Calendário de Corridas de Rua no ES no mês de julho
Calendário de Corridas de Rua no ES no mês de julho Crédito: A Gazeta
Correr é uma paixão de muitos atletas no Espírito Santo. Seja de forma amadora ou profissional, milhares de corredores se reúnem em competições que exercitam o corpo e a mente. Com isso, a Editoria de Esportes de A Gazeta preparou uma lista com as principais corridas do mês de julho. Confira!

Calendário

  • 4ª Etapa Copa Norte Capixaba de Corrida de Rua – 6km e 12km
    Data:     09/07
    Local: Ginásio de Esportes de Nova Venécia

  • Meia Maratona das Montanhas - 10k e 21k
    Data:     09/07
    Local: Guarapari

  • Corrida da Vida - 5km e 3km de caminhada
    Data:     09/07
    Local: Bairro Resistência, Vitória

  • Desafio 4 Estações Sul Capixaba - 8km
    Data: 15/07
    Local: Alegre

  • Corrida Live Vitória – 4k, 8k e 16k
    Data: 16/07
    Local: Vitória

  • 2° Edição da Ultra Imperial - 104km
    Data: 22/07
    Local: Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins

  • Uprise Brasil Challenge - Etapa Jazz – 43km
    Data: 22/07
    Local: Domingos Martins

  • Corrida Extrabom - 5km e 10km
    Data: 23/07
    Local: Vitória

  • Corrida Santa Lúcia – 10km 
    Data: 30/07
    Local: Vitória
* Calendário sujeito a alterações.

LEIA MAIS SOBRE O ESPORTE CAPIXABA

Paulo André Camilo conquista o título dos 100m rasos no Troféu Brasil

Karol Rosa vence lutadora russa no UFC Vegas 76 e volta a mirar o cinturão

Flamengo acerta a contratação de Didi Louzada para a disputa da NBB

Tradicional corrida de Vitória chega à 17ª edição e está com inscrições abertas

Lutador capixaba disputa cinturão dos médios do Jungle Fight em agosto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Esportes Corrida de rua
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados