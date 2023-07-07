Confira o calendário de corridas de rua para o mês de julho no ES

Correr é uma paixão de muitos atletas no Espírito Santo. Seja de forma amadora ou profissional, milhares de corredores se reúnem em competições que exercitam o corpo e a mente. Com isso, a Editoria de Esportes de A Gazeta preparou uma lista com as principais corridas do mês de julho. Confira!
Calendário
- 4ª Etapa Copa Norte Capixaba de Corrida de Rua – 6km e 12km
Data: 09/07
Local: Ginásio de Esportes de Nova Venécia
- Meia Maratona das Montanhas - 10k e 21k
Data: 09/07
Local: Guarapari
- Corrida da Vida - 5km e 3km de caminhada
Data: 09/07
Local: Bairro Resistência, Vitória
- Desafio 4 Estações Sul Capixaba - 8km
Data: 15/07
Local: Alegre
- Corrida Live Vitória – 4k, 8k e 16k
Data: 16/07
Local: Vitória
- 2° Edição da Ultra Imperial - 104km
Data: 22/07
Local: Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins
- Uprise Brasil Challenge - Etapa Jazz – 43km
Data: 22/07
Local: Domingos Martins
- Corrida Extrabom - 5km e 10km
Data: 23/07
Local: Vitória
- Corrida Santa Lúcia – 10km
Data: 30/07
Local: Vitória
* Calendário sujeito a alterações.