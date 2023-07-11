Bolsa Atleta vai ofertar 70 bolsas para atletas em Vitória; saiba como se inscrever

O programa Bolsa Atleta da cidade de Vitória está oficialmente lançado para o ano de 2023. Na manhã desta terça-feira (11), o secretário de esportes da Capital, Rodrigo Ronchi, divulgou o edital do programa de incentivo, juntamente com o prefeito Lorenzo Pazolini , em solenidade realizada na Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) , que contou com a presença de atletas, paratletas e outras personalidades do esporte capixaba.

Em 2023, 70 vagas serão ofertadas, representando um crescimento de 64% no número de bolsas, que também receberam um aumento de 40% no valor do incentivo. Os contemplados são atletas e paratletas de alto rendimento que representam Vitória em competições oficiais no âmbito municipal, nacional e internacional.

Disposição e valores das bolsas

49 municipais - R$ 700





15 nacionais - R$ 1.400





6 internacionais - R$ 2.100



Dessa forma, a PMV investe R$ 814.800 ao longo de um ano. Além de promover o esporte, o novo Bolsa Atleta traz uma série de benefícios inéditos para os contemplados.



Quem pode participar?

O benefício consiste no apoio financeiro e estrutural à atletas e paratletas de alto rendimento. São praticantes de modalidades esportivas olímpicas, não olímpicas e paralímpicas, vinculadas ao Comitê Olímpico e Paralímpico Brasileiro (COB).

“Esse movimento cria um sentimento de amparo e estruturação para os atletas capixabas, que vão contar com um reajuste que não era feito há 18 anos. Além disso, os atletas contam agora com um combo que promove saúde, educação, consultoria e preparação física”, disse Rodrigo Ronchi.

Evento contou com a presença de diversos atletas do ES Crédito: João Barbosa

Em 2023, os competidores vão contar com um plano de benefícios, chamado de Plano Atleta, que inclui exames médicos, consultoria esportiva com profissionais qualificados e certificados, projetos de preparação física e uma bolsa de estudos em uma instituição de ensino superior. Tais benefícios contam com um desconto de 50% nas empresas parceiras da PMV.

“Estamos vendo um avanço gigantesco com uma melhora significativa nos serviços ofertados. Dessa forma, vamos conseguir formar cada vez mais pessoas e atletas para a sociedade. O esporte, além de formar atletas forma cidadãos, e isso tem que servir como ferramenta para toda a população”, disse Mariana Gesteira, nadadora medalhista nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, contemplada pelo programa da PMV.

Para Mariana, o programa da Capital Capixaba deveria servir como modelo para mais cidades ao redor do Espírito Santo e do Brasil.

Inscrições

As inscrições estarão abertas a partir do dia 20 de julho. O edital foi oficialmente divulgado para toda a comunidade nesta quarta-feira (12), com todos os detalhes, orientações e informações sobre o programa. Por lá, as informações de inscrições e requisitos detalhados de participação também são informados. Confira abaixo:

Arquivos & Anexos Edital - Bolsa Atleta 2023.PDF Podem participar apenas atletas com, no mínimo, 14 anos de idade, e residência fixa ou domiciliados na capital capixaba Tamanho do arquivo: 155kb Baixar

“Um movimento como esse traz esperança. É uma política pública para atender os esportistas, não só com a concessão de bolsas, mas também em todo o aspecto físico, emocional e educacional. Estamos fazendo uma revolução no esporte de Vitória”, disse o prefeito Lorenzo Pazoli, em entrevista para A Gazeta.

Lorenzo Pazolini na solenidade de divulgação do Bolsa Atleta de 2023 Crédito: João Barbosa

“Temos um aumento no número de bolsas e no valor ofertado, e isso tudo faz a diferença na vida das pessoas, pois o esporte cuida, trata e traz a esperança de dias melhores. Com um esporte vitorioso teremos uma cidade cada vez mais forte”, complementou Pazolini.