Orla de Camburi recebe corrida neste final de semana

Esta será a primeira etapa do Circuito LIVE! RUN XP no Espírito Santo Crédito: Tony D´Andrea/LIVE! RUN XP

Tem corrida no próximo final de semana em Vitória. Trata-se da Live! Run XP Vitória, evento esportivo que vai reunir, neste domingo (15) mais de 1,5 mil atletas em provas de 16 km, 8 km e 4 km. O trajeto será feito todo na orla da Praia de Camburi, com início em frente ao Píer de Iemanjá. O evento, que promoveu desconto de 20% para assinantes do Clube A Gazeta , já está com as inscrições esgotadas.

Às 7h começa a ação na orla da Praia de Camburi, com a largada para as modalidades de 16 km e 8 km, na altura do estacionamento em frente ao Píer de Iemanjá. A corrida de 4 km inicia dez minutos depois. Assim que os primeiros participantes completarem a prova, começa uma série de programações para os atletas, amigos e familiares.

“O Circuito Live! Run XP 2023 leva uma experiência que vai além da corrida. Depois da superação, os atletas encontram a arena com as mais diversas ativações e que faz dela um espaço para a confraternização entre amigos da corrida e de famílias. Nesta estreia da Live! Run XP em Vitória vamos oferecer aos capixabas tudo que faz deste circuito um dos melhores do país”, afirma Bruno Lustre, gestor de eventos da Live!.

Depois da etapa em Vitória, o Circuito Live! Run XP estará em Curitiba, em 20 de agosto, também com corridas de 16 km, 8 km e 4 km. Na sequência será realizado o primeiro e único evento do ano com provas nas areias da praia. Será em Balneário Camboriú (SC), em 3 de setembro. As inscrições para todas as etapas até o fim de 2023 são feitas exclusivamente pelo aplicativo LIVE! Experience ou pelo site www.liverun.com.br, criado especialmente para o circuito.

Entrega de kits

Cada etapa do Circuito Live! Run XP 2023 tem camiseta de cor diferente. Em Vitória, a peça será laranja. São duas modalidades de kits. O kit padrão contém camiseta, sports bag e brindes de parceiros da etapa, além de número de peito, chip de cronometragem e medalha para o atleta que concluir a prova. Já o kit premium conta também com meia performance para corrida e viseira.

Além dos 30% de desconto, os clientes XP têm vantagens também nos kits. O kit padrão dá direito à camiseta de finisher, enquanto o kit premium também dá acesso ao lounge da XP, no interior da arena de cada etapa.

A entrega dos kits inicia nesta quarta-feira (12) e vai até sábado (15), véspera da Live! Run XP Vitória. Os atletas inscritos fazem a retirada na loja LIVE! Praia do Canto (Rua Joaquim Lírio, 455, bairro Praia do Canto). Nos quatro dias, a retirada do kit pode ser feita das 9h às 20h.

Sobre o Circuito LIVE! RUN XP 2023

Depois do grande sucesso da primeira temporada, com 11 etapas, o Circuito LIVE! RUN XP estará em 17 cidades em 2023, com a inclusão de novas etapas e de novas distâncias em relação ao ano anterior. Parte do calendário terá eventos com meia maratona (21 km) e provas de 10 km e 5 km, e outra parte com corridas de 16 km, 8 km e 4 km. A única etapa com provas de 12 km e 6 km, será em Balneário Camboriú (SC), com percursos pelas areias da praia. Todos os eventos têm Corrida Kids.