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Após 12 anos de jejum

Brasil vence EUA e é campeão invicto da Copa América de Basquete Feminino

Jogando em Léon, no México, brasileiras venceram por 69 a 58 e garantiram a sexta taça do torneio continental

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 10:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jul 2023 às 10:33
Equipe brasileira comemora o título da Americup 2023
Equipe brasileira comemora o título da Americup 2023 Crédito: Redes Sociais / @basquetecbb
A seleção feminina voltou a conquistar a Copa América de Basquete após 12 anos de espera. O novo título veio de forma invicta, na cidade mexicana de León, durante o final da noite de domingo (9), quando as brasileiras venceram os Estados Unidos por 69 a 58 na final e levantaram a taça do torneio pela sexta vez. Nenhuma nação tem mais títulos do campeonato continental do que o Brasil.
A campanha do hexa garantiu a seleção no Pré-Olímpico Mundial, o último estágio da briga por uma vaga nos Jogos de Paris-2024. Estar na final já havia garantido a classificação ao Brasil, já que os Estados Unidos iniciou a Copa América com vaga assegurada em razão do título mundial conquistado na Austrália. As americanas também já estão garantidas na Olimpíada, assim como a anfitriã França.
Em quadra contra os EUA, o Brasil foi liderado por Kamilla Cardoso, autora de 20 pontos e 11 rebotes. Manu e Damiris Dantas, com 13 e 11 pontos respectivamente, também se destacaram Kamilla foi a atleta mais consistente durante toda o torneio, não à toa foi eleita MVP, jogadora mais valiosa do torneio.
Em sete jogos, a pivô brasileira teve média 10,9 pontos, 8,3 rebotes, 1,1 assistências e 1,1 bloqueios, além de uma precisão de 56% em seus arremessos. Ela é atleta do South Carolina Gamecocks e foi a primeira brasileira da história a vencer um título NCAA, elite do basquete universitário americano, no ano passado.
A ala Damiris Dantas, jogadora do Minnesota Lynx, da WNBA, também terminou a Copa América com uma premiação individual, pois entrou no Quinteto Ideal - a seleção do campeonato, que elege a melhor atleta de cada posição - ao lado de Kamilla. Decisiva na semifinal contra Porto Rico, com 24 pontos e cinco rebotes, teve média de 13,9 pontos, 3,7 rebotes e 2,1 assistência.

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