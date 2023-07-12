Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perda enorme

Morre Fernando Ferretti, técnico multicampeão do futsal, aos 69 anos

Ex-técnico da Seleção Brasileira faleceu na manhã desta quarta-feira (12) em um hospital de Joinville. A causa da morte não foi divulgada

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 18:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jul 2023 às 18:25
Fernando Ferretti foi extremamente vencedor no futsal brasileiro
Fernando Ferretti foi extremamente vencedor no futsal brasileiro Crédito: Márcio Damião/Divulgação
Fernando Ferretti, ex-técnico de futsal, morreu na manhã desta quarta-feira, aos 69 anos. Ele estava internado em um hospital de Joinville e a causa da morte não foi divulgada. Ao longo de sua carreira, foi considerado um dos melhores treinadores do mundo, com passagens por clubes e pela seleção brasileira de futsal.
No último ano, Ferretti contraiu a covid-19 e desde então lidava com problemas renais. O velório do treinador acontecerá nesta quarta-feira, às 18h (horário de Brasília), na Capela Mortuária Borba Gato, em Joinville.
Ao longo de sua carreira, Ferretti passou por diversos clubes do futsal brasileiro, como Jaraguá, Joinville, Santos, Corinthians, Magnus, entre outros. Ele detém o recorde de títulos da Liga Nacional de Futsal, com cinco conquistas, e da Taça Brasil, com 11. Em seus trabalhos, comandou craques históricos como Falcão e Chico. Também se aventurou no futsal feminino. Em 2016, também conquistou o Mundial de Clubes com o Magnus.
A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) lamentou a morte do treinador e reconheceu o impacto do profissional ao longo de sua passagem pela equipe. A CBFS reconhece e agradece a contribuição de Ferretti para o futsal brasileiro e mundial. "Seu trabalho incansável como treinador e seu compromisso com a excelência técnica deixaram marcas indeléveis na história do esporte. Sua liderança inspirou gerações de atletas e técnicos, contribuindo para o fortalecimento e popularização do futsal."
Santos, Jaraguá e Joinville, entre outros clubes, também prestaram homenagens ao treinador nesta quarta-feira. Falcão também lamentou a morte do profissional, a quem chamou de "pai". "Que tristeza! Obrigado por tudo meu professor, meu amigo, meu pai no esporte! Devo tudo a você, 80% da minha carreira juntos, e como você foi importante, você não tem noção do quanto", escreveu o ex-jogador por meio de suas redes sociais.

Veja Também

Bolsa Atleta vai ofertar 70 bolsas para atletas em Vitória; saiba como se inscrever

Brasil vence EUA e é campeão invicto da Copa América de Basquete Feminino

Após derrota, Esquiva Falcão prega foco e resiliência para novos desafios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futsal Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados