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Capixaba vai disputar Campeonato Brasileiro de Downhil em Santa Catarina

Nara Faria compete pela categoria Elite da competição que acontece no sábado (15) e no domingo (16) na cidade de Pomerode

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2023 às 18:22
Nara Faria vai disputar competição nacional de downhill com 270 inscritos
Nara Faria vai disputar competição nacional de downhill com 270 inscritos Crédito: Divulgação
A capixaba Nara Faria vai disputar o Campeonato Brasileiro de Downhill 2023 neste final de semana. A competição acontece no sábado (15) e no domingo (16), na cidade de Pomerode, Santa Catarina. As disputas acontecem no Morro da Turquia, um dos maiores pontos turísticos da cidade, que tem 1,7 km de extensão.
São 270 inscritos na competição, que conta com diversas categorias. No feminino são as categorias Elite, a qual Nara irá disputar, Júnior, Juvenil e Infantojuvenil. Já no masculino são Elite, Sub-30, Júnior, Juvenil, Infantojuvenil e Master. 
O torneio, realizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), é um dos principais eventos da modalidade e vale pontos para o ranking nacional.

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