Capixaba vai disputar Campeonato Brasileiro de Downhil em Santa Catarina

Nara Faria vai disputar competição nacional de downhill com 270 inscritos Crédito: Divulgação

A capixaba Nara Faria vai disputar o Campeonato Brasileiro de Downhill 2023 neste final de semana. A competição acontece no sábado (15) e no domingo (16), na cidade de Pomerode, Santa Catarina. As disputas acontecem no Morro da Turquia, um dos maiores pontos turísticos da cidade, que tem 1,7 km de extensão.

São 270 inscritos na competição, que conta com diversas categorias. No feminino são as categorias Elite, a qual Nara irá disputar, Júnior, Juvenil e Infantojuvenil. Já no masculino são Elite, Sub-30, Júnior, Juvenil, Infantojuvenil e Master.