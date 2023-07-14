Capixaba vai disputar Campeonato Brasileiro de Downhil em Santa Catarina

A capixaba Nara Faria vai disputar o Campeonato Brasileiro de Downhill 2023 neste final de semana. A competição acontece no sábado (15) e no domingo (16), na cidade de Pomerode, Santa Catarina. As disputas acontecem no Morro da Turquia, um dos maiores pontos turísticos da cidade, que tem 1,7 km de extensão.
São 270 inscritos na competição, que conta com diversas categorias. No feminino são as categorias Elite, a qual Nara irá disputar, Júnior, Juvenil e Infantojuvenil. Já no masculino são Elite, Sub-30, Júnior, Juvenil, Infantojuvenil e Master.
O torneio, realizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), é um dos principais eventos da modalidade e vale pontos para o ranking nacional.