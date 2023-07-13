Capixaba é convocado para Seleção de Beach Soccer: “sonho de criança”

Brenno se apresentou à Seleção Brasileira nesta quarta-feira (12) Crédito: Acervo Pessoal

Nascido e criado no bairro de Santo Antônio, em Vitória , o capixaba Brenno Carneiro é mais um dos talentos capixabas que vai figurar com a camisa da Seleção Brasileira de Futebol de Areia. Aos 23 anos, Brenno foi convocado pelo técnico Marco Octavio para a disputa dos Jogos Sul-Americanos de Praia, que serão realizados na Colômbia, entre 18 e 21 de julho.

Atleta da Sociedade Esportiva de Goiabeiras (SEG), Brenno chegou a sua primeira convocação após uma temporada de resultados expressivos.

“Estou com as melhores expectativas possíveis, pois vim para dar o meu melhor. E quero ser melhor todos os dias, com humildade e pé no chão sempre. Vou entrar em quadra buscando o mesmo objetivo que meus companheiros, que é chegar até a final, e vamos com um passo de cada vez”, disse o ala.

A convocação de Brenno faz parte do projeto de renovação da seleção de beach soccer, que mescla experiência e juventude em busca do título intercontinental.

“Eu soube da convocação há cerca de um mês e fiquei sem acreditar. Orei e pedi muito a Deus para que fosse verdade e a ansiedade tomou conta por saber que iria vestir a tão sonhada ‘amarelinha’. E quando saiu a convocação na página oficial, o coração disparou e eu agradeci a Deus por estar colhendo os frutos do meu trabalho”, complementou o capixaba.

Na Colômbia, o Brasil vai enfrentar Argentina, Uruguai e Venezuela na disputa do grupo B.

“Vamos para os jogos Sul-Americano com um grupo extremamente renovado, mas que tem minha total confiança. São jogadores que mostraram grande desempenho nos últimos campeonatos nacionais, outros que se destacaram na Libertadores. Também contaremos com a experiência de quem já tem total domínio sobre a responsabilidade de vestir a camisa mais vitoriosa do beach soccer mundial. Agora é trabalhar duro para esses atletas se entrosarem o mais rápido possível”, avaliou Marco Octavio, treinador da equipe brasileira.

A trajetória do capixaba

No futebol de areia, os primeiros passos de Brenno começaram no projeto Duda GSA, na Grande Santo Antônio, na Capital. Aos cinco anos de idade, o jovem já se destacava no projeto que visava tirar as crianças da rua para que praticassem alguma atividade esportiva.