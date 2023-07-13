Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Capixaba é convocado para Seleção de Beach Soccer: “sonho de criança”
Aos 23 anos

Capixaba é convocado para Seleção de Beach Soccer: “sonho de criança”

Brenno Carneiro é atleta do SEG, de Vitória, e vai disputar os Jogos Sul-Americanos de Praia, que serão realizados na Colômbia

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 14:26

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

13 jul 2023 às 14:26
Brenno se apresentou à Seleção Brasileira nesta quarta-feira (12)
Brenno se apresentou à Seleção Brasileira nesta quarta-feira (12) Crédito: Acervo Pessoal
Nascido e criado no bairro de Santo Antônio, em Vitória, o capixaba Brenno Carneiro é mais um dos talentos capixabas que vai figurar com a camisa da Seleção Brasileira de Futebol de Areia. Aos 23 anos, Brenno foi convocado pelo técnico Marco Octavio para a disputa dos Jogos Sul-Americanos de Praia, que serão realizados na Colômbia, entre 18 e 21 de julho.
Atleta da Sociedade Esportiva de Goiabeiras (SEG), Brenno chegou a sua primeira convocação após uma temporada de resultados expressivos.
“Estou com as melhores expectativas possíveis, pois vim para dar o meu melhor. E quero ser melhor todos os dias, com humildade e pé no chão sempre. Vou entrar em quadra buscando o mesmo objetivo que meus companheiros, que é chegar até a final, e vamos com um passo de cada vez”, disse o ala.
A convocação de Brenno faz parte do projeto de renovação da seleção de beach soccer, que mescla experiência e juventude em busca do título intercontinental.
“Eu soube da convocação há cerca de um mês e fiquei sem acreditar. Orei e pedi muito a Deus para que fosse verdade e a ansiedade tomou conta por saber que iria vestir a tão sonhada ‘amarelinha’. E quando saiu a convocação na página oficial, o coração disparou e eu agradeci a Deus por estar colhendo os frutos do meu trabalho”, complementou o capixaba.
Na Colômbia, o Brasil vai enfrentar Argentina, Uruguai e Venezuela na disputa do grupo B.
“Vamos para os jogos Sul-Americano com um grupo extremamente renovado, mas que tem minha total confiança. São jogadores que mostraram grande desempenho nos últimos campeonatos nacionais, outros que se destacaram na Libertadores. Também contaremos com a experiência de quem já tem total domínio sobre a responsabilidade de vestir a camisa mais vitoriosa do beach soccer mundial. Agora é trabalhar duro para esses atletas se entrosarem o mais rápido possível”, avaliou Marco Octavio, treinador da equipe brasileira.

A trajetória do capixaba

No futebol de areia, os primeiros passos de Brenno começaram no projeto Duda GSA, na Grande Santo Antônio, na Capital. Aos cinco anos de idade, o jovem já se destacava no projeto que visava tirar as crianças da rua para que praticassem alguma atividade esportiva.
“Esse projeto foi idealizado pelo Duda Brasil juntamente com meu pai, Miguel Carneiro, conhecido como 'Brasília'. Muitos não conseguiram continuar, mas eu dei sequência e continuei sonhando. Hoje tenho o esporte e esse projeto como referência e realizei o meu sonho de criança, que era chegar na Seleção Brasileira de Futebol de Areia. Realizei não só o meu sonho, mas o de todos os meus familiares e amigos, tenho certeza que a comunidade está feliz por mim”, afirmou Brenno.

LEIA MAIS SOBRE O ESPORTE CAPIXABA

Bolsa Atleta vai ofertar 70 bolsas para atletas em Vitória; saiba como se inscrever

Após derrota, Esquiva Falcão prega foco e resiliência para novos desafios

Tradicional corrida de Vitória chega à 17ª edição e está com inscrições abertas

Lutador capixaba disputa cinturão dos médios do Jungle Fight em agosto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Esportes Seleção brasileira Futebol de areia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados