Seleção Brasileira divulga lista de atletas para os treinos da Copa do Mundo

Seleção Brasileira se prepara para a disputa de mais uma Copa do Mundo de Basquete Crédito: CBB/Divulgação

Visando os treinamentos para a Copa do Mundo de Basquete, a comissão técnica da Seleção Brasileira divulgou uma lista com 16 jogadores que irão compor o elenco a partir de 27 de julho, quando vão se reunir no Ginásio do Sírio, em São Paulo. A lista, porém, não é definitiva - apenas 12 dos 16 nomes irão disputar o Mundial, que acontece a partir do dia 25 de agosto no Japão, Filipinas e Indonésia.

Após treinar no Brasil, a Seleção viaja para a Austrália, onde vai realizar três amistosos. Dos dias 14 a 17 de agosto, no Boomers x World, em Melbourne, enfrenta a Austrália, Sudão do Sul e Venezuela. Já nos dias 20 e 21 de agosto, pega a Itália e a Sérvia pela Solidarity Cup, em Shenzhen, na China.

"É uma lista com diferentes gerações de atletas do basquete do Brasil, alguns mais experientes, outros que estão chegando e alguns que farão parte do futuro da Seleção. São nomes que têm total condição de representar o Brasil, e ser competitivo em uma Copa do Mundo. Faremos a melhor preparação possível, para chegarmos nas nossas melhores condições", disse Gustavo De Conti, técnico do Brasil.

Após os cinco amistosos, o Brasil desembarca em Jacarta no dia 23 de agosto e faz sua estreia no Mundial no dia 26, diante do Irã, às 6h45. Completam o Grupo G, a Espanha e a Costa do Marfim. A Copa do Mundo terá transmissão da ESPN no Brasil.

Lista

ARMADORES

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP



Yago Mateus - Ulm-ALE



Raul Neto - Cleveland Cavaliers-EUA



ALAS/ARMADORES

George de Paula - SESI Franca



Vitor Benite - Gran Canaria-ESP



ALAS

Guilherme Santos - Golden State Warriors-EUA



Leonardo Meindl - U-Banca-ROM



Didi Louzada - Flamengo



Reynan Camilo - SESI Franca



ALAS/PIVÔS

Gabriel Jaú - Flamengo



Lucas Dias - SESI Franca



Bruno Caboclo - Venezia-ITA



Tim Soares - Guaynabo-PUR

