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Basquete

Seleção Brasileira divulga lista de atletas para os treinos da Copa do Mundo

Comissão técnica revelou os 16 nomes que vão compor a equipe de treinamentos visando o Mundial de Basquete em agosto

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2023 às 20:22
Seleção Brasileira se prepara para a disputa de mais uma Copa do Mundo de Basquete
Seleção Brasileira se prepara para a disputa de mais uma Copa do Mundo de Basquete Crédito: CBB/Divulgação
Visando os treinamentos para a Copa do Mundo de Basquete, a comissão técnica da Seleção Brasileira divulgou uma lista com 16 jogadores que irão compor o elenco a partir de 27 de julho, quando vão se reunir no Ginásio do Sírio, em São Paulo.  A lista, porém, não é definitiva - apenas 12 dos 16 nomes irão disputar o Mundial, que acontece a partir do dia 25 de agosto no Japão, Filipinas e Indonésia. 
Após treinar no Brasil, a Seleção viaja para a Austrália, onde vai realizar três amistosos. Dos dias 14 a 17 de agosto, no Boomers x World, em Melbourne, enfrenta a Austrália, Sudão do Sul e Venezuela. Já nos dias 20 e 21 de agosto, pega a Itália e a Sérvia pela Solidarity Cup, em Shenzhen, na China.
"É uma lista com diferentes gerações de atletas do basquete do Brasil, alguns mais experientes, outros que estão chegando e alguns que farão parte do futuro da Seleção. São nomes que têm total condição de representar o Brasil, e ser competitivo em uma Copa do Mundo. Faremos a melhor preparação possível, para chegarmos nas nossas melhores condições", disse Gustavo De Conti, técnico do Brasil.
Após os cinco amistosos, o Brasil desembarca em Jacarta no dia 23 de agosto e faz sua estreia no Mundial no dia 26, diante do Irã, às 6h45. Completam o Grupo G, a Espanha e a Costa do Marfim. A Copa do Mundo terá transmissão da ESPN no Brasil.

Lista

ARMADORES
  • Marcelo Huertas - Tenerife-ESP
  • Yago Mateus - Ulm-ALE
  • Raul Neto - Cleveland Cavaliers-EUA
ALAS/ARMADORES
  • George de Paula - SESI Franca
  • Vitor Benite - Gran Canaria-ESP
ALAS
  • Guilherme Santos - Golden State Warriors-EUA
  • Leonardo Meindl - U-Banca-ROM
  • Didi Louzada - Flamengo
  • Reynan Camilo - SESI Franca
ALAS/PIVÔS
  • Gabriel Jaú - Flamengo
  • Lucas Dias - SESI Franca
  • Bruno Caboclo - Venezia-ITA
  • Tim Soares - Guaynabo-PUR
PIVÔS
  • Márcio Santos - SESI Franca
  • Felipe dos Anjos - Andorra-ESP
  • Cristiano Felício - Granada-ESP

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