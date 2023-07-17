Luna Hardman fatura primeiro lugar em etapa do Brasileiro de Bodyboarding

Luna se profissionalizou em 2022 e vive boa fase na disputa do Campeonato Crédito: Arquivo Pessoal

Na disputa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding, a jovem capixaba Luna Hardman conquistou o lugar mais alto do pódio na prova realizada no Pontal do Paraná , no sul do Brasil . Com o encerramento da prova na tarde deste domingo (16), Luna subiu ao pódio ao lado de outras duas capixabas: Bianca Simões e Maylla Venturim, e garantiu um título inédito em sua carreira.

Esse é o primeiro título de Luna na categoria profissional, e a conquista foi celebrada após a grande final contra Bianca Simões. As duas capixabas, que são alunas do Instituto Neymara Carvalho, chegaram juntas na primeira final disputando com duas profissionais veteranas: Maylla Venturin e Maíra Viana, que ficaram em terceiro.

“Estou muito feliz por essa vitória. É um sonho conquistar uma etapa do Brasileiro Profissional. É o primeiro ano que faço o circuito na íntegra, fiquei em terceiro na primeira etapa e agora uma vitória vai ajudar muito no ranking. Estou mais feliz ainda em fazer essa final com a minha melhor amiga do esporte, que está sempre treinando e viajando comigo. Foi muito especial”, disse Luna em entrevista para A Gazeta.

Para Luna, a conquista entre as profissionais é como um combustível para sua carreira, que já conta com os títulos de campeã mundial Pro Junior, dois títulos brasileiros e dois estaduais na categoria amadora.

“Essa vitória me dá mais motivação para continuar treinando e continuar elevando meu nível, porque agora estou brigando com as melhores do Brasil”.

Dividindo a liderança do ranking nacional com a capixaba Maylla Venturim, Luna agora volta suas atenções para a disputa do mundial de bodyboarding, que terá sua próxima etapa realizada nas Ilhas Maldivas, no continente asiático.

Capixabas no pódio

A disputa no Paraná foi válida pela segunda etapa do Circuito Brasileiro, e entre as profissionais, o pódio foi dominado por capixabas.

“Fazer um pódio só de capixabas foi muito especial. A gente sempre se motiva nos treinos, então foi como se fosse mais um treino, porém com um incentivo maior”, disse Luna.