Jovens capixabas no páreo para disputar Copa do Mundo de Basquete 3x3

Letícia, Arthur e Maria Clara são os capixabas que podem representar o Brasil na Copa do Mundo Crédito: João Barbosa

Três jovens capixabas estão se preparando para levar a bandeira do Espírito Santo para uma das principais competições de basquete do mundo. Arthur Louzada, Letícia Fontana e Maria Clara Soares foram convocados para a fase de treinamentos da seleção brasileira sub-18 de basquete 3 x 3, que se prepara para a disputa da Copa do Mundo, com realização em Debrecen, na Hungria.

Ao todo são 16 atletas, sendo oito da seleção masculina e oito da seleção feminina, que passam por diversos testes físicos e técnicos promovidos pelos treinadores Felipe Alexandre Porto e Elen Rosa, que atualmente comandam os treinamentos em Vitória e em Guarapari

Na Capital, as seleções treinam no Ginásio Jones dos Santos Neves, em Bento Ferreira. “O maior desafio em representar a seleção está em carregar o desejo de milhões de brasileiros, que é disputar um título tão importante. Mas todo mundo aqui está preparado”, explica Arthur Louzada, natural da Serra, e que atualmente defende o IVV/Cetaf, de Vila Velha

Para Letícia Fontana, que também é atleta da equipe de Vila Velha, estar no páreo para defender a seleção brasileira é uma grande oportunidade para criar responsabilidade e experiência na carreira. “Aqui estamos adquirindo conhecimento e isso é muito importante, principalmente quando podemos carregar a bandeira do nosso Estado. E ter os treinamentos da seleção aqui é uma outra grande chance para que novos talentos tenham visibilidade”.

Já Maria Clara Soares, de 17 anos, atua no Mampituba, de Santa Catarina, e afirma que passa por cima do nervosismo ao mesmo tempo em que abraça a oportunidade recebida na seleção. “Sendo jovem e disputando em uma categoria acima da minha, me dá muito orgulho. Acredito que eu vá ganhar mais experiência com isso, e isso vai ser muito bom”. “Estamos no caminho certo, e espero que possamos retornar com o título mundial para o Brasil”, finalizou a jovem.

Letícia Fontana complementa a companheira ao destacar a importância deste tipo de evento no Estado. “O Espírito Santo carece de observação. Então ter essa oportunidade é muito importante para nós, e esperamos que a porta fique aberta para outros atletas. As competições precisam sair do eixo Rio-São Paulo para melhorar esse cenário”.

Letícia, Arthur e Maria Clara são os capixabas que podem representar o Brasil na Copa do Mundo Crédito: João Barbosa

Altas expectativas

Para Arthur, o basquete brasileiro está no caminho certo, e as expectativas para o desempenho de sua geração no Mundial são as melhores possíveis. “O retrospecto recente das seleções mostra que o Brasil tem feito um bom trabalho. Estamos com a expectativa alta para conquistarmos um lugar no pódio, então acho que estamos em um bom caminho”.

Quem compartilha do mesmo sentimento é Letícia, que afirma que os técnicos do Brasil vêm fazendo um grande trabalho em todas as categorias do basquete. “Uma característica bacana que observei entre os atletas capixabas é que são extremamente focados e determinados em tudo aquilo que a gente pede. E isso mostra que eles têm tudo para dar certo, e espero que de fato possamos contar com alguns deles nos grupos”, diz a treinadora Elen Rosa, valorizando o esforço dos jovens do Espírito Santo.