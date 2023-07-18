Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Brilhou

Capixaba é campeão de duplas em torneio de tênis na Croácia

Victor Pignaton, de 13 anos, conquistou o título da 9ª edição do Dubrovnik Dub Bowl, realizado na Croácia, que dá convite para um dos torneios de base mais importantes do mundo

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2023 às 16:08
Victor Pignaton (direita) e seu companheiro das duplas Bernardo Carvalho (esquerda)
Victor Pignaton (direita) e seu companheiro das duplas Bernardo Carvalho (esquerda) Crédito: Divulgação
O capixaba Victor Pignaton, de 13 anos, conquistou no último domingo (16), o título de duplas da 9ª edição do Dubrovnik Dub Bowl, realizado em Dubrovnik, na Croácia. Ele é natural de Vitória e compete pela One Tennis Academy, na Flórida, Estados Unidos.
Pignaton foi campeão de duplas ao lado de Bernardo Carvalho, superando na final Gabriel Schmidt e Henrique Vialle por 4/2 e 4/1. O torneio é um dos maiores do mundo para categorias sub-13 e sub-11 do tênis juvenil e dá convite para o Les Petit As, em Tarbes, na França, evento por onde passaram nomes como Carlos Alcaraz, Holger Rune, entre outros grandes nomes do tênis mundial.
O capixaba também fez a semifinal de simples, sendo superado por Henrique Vialle por 7/6, 4/6 e 7/6 em cerca de quatro horas de partida. O campeão de simples foi seu companheiro das duplas, Bernardo, que superou Vialle na decisão por 2/6, 6/3 e 6/4.

Veja Também

Ingrid Oliveira fatura 1ª vaga dos saltos ornamentais do Brasil nos Jogos de Paris-2024

Luna Hardman fatura primeiro lugar em etapa do Brasileiro de Bodyboarding

Com capixabas, Brasil fatura bronze em etapa do Mundial de Ginástica Rítmica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Esportes Vitória (ES) Europa Tênis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre após acidente entre moto e carro na Leste Oeste, em Cariacica
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
Comissão aprova relatório, e PEC da escala 6x1 avança na Câmara
Imagem de destaque
Abril Laranja: veja como identificar maus-tratos “invisíveis” na rotina dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados