Capixaba é campeão de duplas em torneio de tênis na Croácia

Victor Pignaton (direita) e seu companheiro das duplas Bernardo Carvalho (esquerda) Crédito: Divulgação

O capixaba Victor Pignaton, de 13 anos, conquistou no último domingo (16), o título de duplas da 9ª edição do Dubrovnik Dub Bowl, realizado em Dubrovnik, na Croácia. Ele é natural de Vitória e compete pela One Tennis Academy, na Flórida, Estados Unidos.

Pignaton foi campeão de duplas ao lado de Bernardo Carvalho, superando na final Gabriel Schmidt e Henrique Vialle por 4/2 e 4/1. O torneio é um dos maiores do mundo para categorias sub-13 e sub-11 do tênis juvenil e dá convite para o Les Petit As, em Tarbes, na França, evento por onde passaram nomes como Carlos Alcaraz, Holger Rune, entre outros grandes nomes do tênis mundial.