Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Primeira vez

Campeã brasileira de Downhill, capixaba Nara Faria mira Mundial na Europa

Competição aconteceu no último domingo (16), em Pomerode, e contou com a participação de cerca de 270 atletas

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2023 às 17:30
Nara Faria conquistou o principal campeonato da modalidade no país
Nara Faria conquistou o principal campeonato da modalidade no país Crédito: Divulgação
A capixaba Nara Faria conquistou, pela primeira vez, o título de campeã brasileira de downhill no último domingo (16), em Santa Catarina. Um dos principais eventos da modalidade no País, o torneio foi realizado no Morro da Turquia, em Pomerode, e recebeu 270 atletas.
Para a capixaba, o desafio no Sul do País foi um dos mais complexos de sua carreira, mas o esforço valeu a pena. "Pegamos muita chuva, e me deparei com uma pista muito díficil, mas graças a Deus deu para fazermos um bom treino e pude ir melhorando o meu desempenho em busca de um bom resultado", disse Nara para A Gazeta.
"Estou muito feliz com esse título, já que essa foi minha terceira participação no Campeonato Brasileiro. Quero agradecer muito a todos os meus apoiadores, que me acompanham e me auxiliam para que eu possa fazer essas viagens", complementou Nara.
A prova contou com um percurso de 1,7 quilômetros e Nara Faria ficou em primeiro lugar na categoria Elite Feminina. Essa foi a terceira participação dela no campeonato. Entre os dias 24 e 27 de agosto, a atleta vai disputar a Copa do Mundo de Downhill, que será sediada em Andorra, na Europa.
"Estou voltando para casa agora feliz e focada para as próximas provas. Esse ano ainda tenho o Panamericano, em Cusco, no Peru, e várias outras competições importantes", finalizou a atleta.
Pódio do Campeonato Braasileiro de Downhill 2023
Pódio do Campeonato Braasileiro de Downhill 2023 Crédito: Arthur Oliveira

Veja Também

Capixaba é campeão de duplas em torneio de tênis na Croácia

Ingrid Oliveira fatura 1ª vaga dos saltos ornamentais do Brasil nos Jogos de Paris-2024

Luna Hardman fatura primeiro lugar em etapa do Brasileiro de Bodyboarding

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba ciclistas Esportes Santa Catarina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
Compatibilidade amorosa de Virgem: as melhores combinações do signo no amor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados