Campeã brasileira de Downhill, capixaba Nara Faria mira Mundial na Europa

Nara Faria conquistou o principal campeonato da modalidade no país Crédito: Divulgação

A capixaba Nara Faria conquistou, pela primeira vez, o título de campeã brasileira de downhill no último domingo (16), em Santa Catarina. Um dos principais eventos da modalidade no País, o torneio foi realizado no Morro da Turquia, em Pomerode, e recebeu 270 atletas.

Para a capixaba, o desafio no Sul do País foi um dos mais complexos de sua carreira, mas o esforço valeu a pena. "Pegamos muita chuva, e me deparei com uma pista muito díficil, mas graças a Deus deu para fazermos um bom treino e pude ir melhorando o meu desempenho em busca de um bom resultado", disse Nara para A Gazeta.

"Estou muito feliz com esse título, já que essa foi minha terceira participação no Campeonato Brasileiro. Quero agradecer muito a todos os meus apoiadores, que me acompanham e me auxiliam para que eu possa fazer essas viagens", complementou Nara.

A prova contou com um percurso de 1,7 quilômetros e Nara Faria ficou em primeiro lugar na categoria Elite Feminina. Essa foi a terceira participação dela no campeonato. Entre os dias 24 e 27 de agosto, a atleta vai disputar a Copa do Mundo de Downhill, que será sediada em Andorra, na Europa.

"Estou voltando para casa agora feliz e focada para as próximas provas. Esse ano ainda tenho o Panamericano, em Cusco, no Peru, e várias outras competições importantes", finalizou a atleta.