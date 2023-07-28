Projeto no Saldanha e em São Paulo rende premiação para o Cleveland Cavaliers

O Cleveland Cavaliers, ex-equipe de Anderson Varejão, recebeu uma premiação da NBA (National Basketball Association) nesta sexta-feira (28). Pelo projeto 'Cavs in Brazil', a franquia recebeu o prêmio ‘Team International Strategy Award’ (Prêmio de Estratégia Internacional de Equipe) da temporada 2022/23, que julga a melhor estratégia de planejamento de marketing internacional das equipes da competição.
Entre os beneficiados do projeto esteve o Saldanha da Gama, que revelou o craque capixaba para o basquete. As outras ações da franquia norte-americana foram realizadas em São Paulo.
"Estamos entusiasmados por receber esta homenagem ao lado de tantos outros que também estão trabalhando para criar oportunidades e recursos positivos para o crescimento do jogo internacionalmente. Nosso compromisso com o Brasil é duradouro e maior do que o basquete", afirmou Nic Barlage, CEO do Cleveland Cavaliers, do Rock Entertainment Group e Rocket Mortgage FieldHouse.
O projeto passou pelo Espírito Santo, em uma parceria entre Saldanha e Cleveland Cavaliers, onde foram prometidas as reformas de duas quadras externas do clube, localizado na Avenida Beira-Mar, em Vitória. A previsão é de que até o final deste ano as obras sejam encerradas e as quadras sejam entregues.
Os Cavaliers estão empenhados em solidificar seu papel como uma equipe de primeira linha no Brasil por meio de camps, parcerias, conteúdo digital, iniciativas comunitárias, ativações de fãs e muito mais. A equipe aumentou sua base de fãs brasileiros à medida que os jogos ao vivo se tornaram mais acessíveis por meio do aplicativo da NBA, com o Cavaliers classificado como o time nº 1 mais seguido no app.