Projeto no Saldanha e em São Paulo rende premiação para o Cleveland Cavaliers

Cleveland Cavaliers prometeu reformar duas quadras externas no Saldanha da Gama até o final do ano Crédito: Fernando Madeira

O Cleveland Cavaliers, ex-equipe de Anderson Varejão, recebeu uma premiação da NBA (National Basketball Association) nesta sexta-feira (28). Pelo projeto 'Cavs in Brazil', a franquia recebeu o prêmio ‘Team International Strategy Award’ (Prêmio de Estratégia Internacional de Equipe) da temporada 2022/23, que julga a melhor estratégia de planejamento de marketing internacional das equipes da competição.

Entre os beneficiados do projeto esteve o Saldanha da Gama, que revelou o craque capixaba para o basquete. As outras ações da franquia norte-americana foram realizadas em São Paulo.

"Estamos entusiasmados por receber esta homenagem ao lado de tantos outros que também estão trabalhando para criar oportunidades e recursos positivos para o crescimento do jogo internacionalmente. Nosso compromisso com o Brasil é duradouro e maior do que o basquete", afirmou Nic Barlage, CEO do Cleveland Cavaliers, do Rock Entertainment Group e Rocket Mortgage FieldHouse.