Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Projeto no Saldanha e em São Paulo rende premiação para o Cleveland Cavaliers
Boa iniciativa

Projeto no Saldanha e em São Paulo rende premiação para o Cleveland Cavaliers

Franquia recebeu o prêmio  ‘Team International Strategy Award’ pelo projeto 'Cavs in Brazil', que resultou na reforma de duas quadras externas no Saldanha da Gama

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2023 às 18:11
Cleveland Cavaliers vai reformar duas quadras do Saldanha da Gama
Cleveland Cavaliers prometeu reformar duas quadras externas no Saldanha da Gama até o final do ano Crédito: Fernando Madeira
O Cleveland Cavaliers, ex-equipe de Anderson Varejão, recebeu uma premiação da NBA (National Basketball Association) nesta sexta-feira (28). Pelo projeto 'Cavs in Brazil', a franquia recebeu o prêmio ‘Team International Strategy Award’ (Prêmio de Estratégia Internacional de Equipe) da temporada 2022/23, que julga a melhor estratégia de planejamento de marketing internacional das equipes da competição.
Entre os beneficiados do projeto esteve o Saldanha da Gama, que revelou o craque capixaba para o basquete. As outras ações da franquia norte-americana foram realizadas em São Paulo.
"Estamos entusiasmados por receber esta homenagem ao lado de tantos outros que também estão trabalhando para criar oportunidades e recursos positivos para o crescimento do jogo internacionalmente. Nosso compromisso com o Brasil é duradouro e maior do que o basquete", afirmou Nic Barlage, CEO do Cleveland Cavaliers, do Rock Entertainment Group e Rocket Mortgage FieldHouse.
O projeto passou pelo Espírito Santo, em uma parceria entre Saldanha e Cleveland Cavaliers, onde foram prometidas as reformas de duas quadras externas do clube, localizado na Avenida Beira-Mar, em Vitória. A previsão é de que até o final deste ano as obras sejam encerradas e as quadras sejam entregues. 
Os Cavaliers estão empenhados em solidificar seu papel como uma equipe de primeira linha no Brasil por meio de camps, parcerias, conteúdo digital, iniciativas comunitárias, ativações de fãs e muito mais. A equipe aumentou sua base de fãs brasileiros à medida que os jogos ao vivo se tornaram mais acessíveis por meio do aplicativo da NBA, com o Cavaliers classificado como o time nº 1 mais seguido no app.

Veja Também

Guarapari recebe 2° edição do Speed Festival neste final de semana

Campeão olímpico, Thiago Braz é suspenso preventivamente por doping

Aracruz recebe etapas do Estadual de Velocidade na Terra neste fim de semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Esportes Estados Unidos Basquete
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Interdição de ciclovia e passarela da Ponte de Camburi é adiada
Imagem de destaque
5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026
Imagem de destaque
Receptador que vendia celulares furtados na Grande Vitória é preso em São Domingos do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados