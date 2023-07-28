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Campeão olímpico, Thiago Braz é suspenso preventivamente por doping

Medalhista de ouro no salto com vara nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 testou positivo para a substância ostarina, a mesma que tirou Tandara da Olimpíada do Japão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jul 2023 às 14:22

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 14:22

Thiago Braz foi medalha de ouro no salto com vara na Rio 2016
Thiago Braz foi medalha de ouro no salto com vara na Rio 2016 Crédito: Luciano Belford/FramePhoto
O atletismo brasileiro foi surpreendido nesta sexta-feira com a suspensão provisória de Thiago Braz por doping. O campeão olímpico no salto com vara nos Jogos do Rio em 2016, e grande esperança de nova medalha em Paris-2024, testou positivo para a substância ostarina, a mesma que tirou Tandara da Olimpíada do Japão e antecipou sua aposentadoria após quatro anos de suspensão - ainda cumpre a pena.
O brasileiro teria ingerido a substância que é considerada proibida pela WADA, a Agência Mundial de Antidoping, por ser um modulador hormonal que influencia no aumento muscular, dando mais força e melhorando a performance de atletas.
A suspensão preventiva foi aplicada pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU, na sigla em inglês), que explicou o motivo da penalidade em seu site oficial: "Presença/Uso de Substância Proibida (Ostarine Glucuronide/Ostarine) (Artigo 2.1 e Artigo 2 2)". O brasileiro não se manifestou sob o caso e ainda poderá se defender antes de uma audiência da Federação Internacional de Atletismo.
De acordo com a AIU, o caso permanecerá em investigação e constará na lista de Processos Pendentes de Primeira Instância. A suspensão provisória é obrigatória de acordo com as Regras Antidoping do Atletismo Mundial. Essa punição inicial "não anula de forma alguma a presunção de inocência e não é uma determinação antecipada de culpa. Pelo contrário, é uma ordem feita por precaução para salvaguardar os interesses do esporte "
Não foi revelado em qual competição Thiago Braz testou positivo para a ostarina. Ele participou recentemente algumas etapas da Diamond League e agora está impossibilitado de novas disputas até um julgamento. Caso seja considerado culpado, ele pode pegar os mesmos quatro anos de suspensão de Tandara.

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