Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Saiba quanto cada medalhista brasileiro pode receber nos Jogos Olímpicos de Paris 2024
Esportes

Saiba quanto cada medalhista brasileiro pode receber nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Presidente do Cômite Olímpico Brasileiro afirmou que a premiação supera em 40% os valores ofertados em Tóquio

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 10:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2023 às 10:22
Jogos Olímpicos de 2024 serão sediados em Paris, na França
Jogos Olímpicos de 2024 serão sediados em Paris, na França Crédito: Michel Euler
um ano da estreia dos Jogos Olímpicos de Paris, Paulo Wanderley, presidente do Cômite Olímpico Brasileiro (COB), anunciou o valor das premiações para atletas que conquistarem medalhas nos Jogos de 2024.
  • OURO: R$ 350 mil (individual) / R$ 700 mil (grupo) / R$ 1050.000 (coletiva)

  • PRATA: R$ 210 mil (individual) / R$ 420 mil (grupo) / R$ 630 mil (coletiva)

  • BRONZE: R$ 140 mil (individual) / R$ 280 mil (grupo) / R$ 420 mil (coletiva)
Paulo divulgou que os valores são maiores que os ofertados nos Jogos de Tóquio, realizados em 2021. “Os atletas, as confederações, já estão acostumados com a excelência do serviço do COB. Fizemos uma primeira premiação em Tóquio, inédita, que nunca tinha acontecido antes. No próximo ano, vamos repetir, com uma premiação 40% superior à feita em Tóquio”, disse Wanderley, em entrevista ao site ge.
A expectativa do COB é desembolsar cerca de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) para premiar os atletas brasileiros. “Para o esporte olímpico é razoável, muito razoável. Isso é para impulsionar um pouco a motivação dos atletas. Eles já são motivados, não trabalham por isso, mas é sempre bom saber que tem uma recompensa. É um plus, um empurrãozinho”, complementou o presidente do órgão.
Valores detalhados da premiação ofertada pelo COB
Valores detalhados da premiação ofertada pelo COB Crédito: Reprodução / ge.globo

De onde vem o dinheiro?

De acordo com Paulo Wanderley, o valor é proveniente da Lei das Loterias, e não tem relação com as empresas que patrocinam o COB ou os atletas.
“É previsto, é legal. Em função do que adotamos no Comitê Olímpico, da austeridade, é um mote, um pilar que nós temos desde o começo. A transparência, a meritocracia. Isso está dentro do nosso planejamento estratégico. É recurso nosso, que vem da loteria, que atende às confederações, aos atletas, em todas as suas formas. Treinamento, contratação de técnico, competições internacionais. Fazemos o aporte desse recurso diretamente aos atletas [...]”, explicou Paulo.
Na entrevista ao ge, Paulo Wanderley explicou que o COB tem altas expectativas para um bom desempenho do Time Brasil nos Jogos de Paris, e afirmou que espera um crescimento no número de medalhas conquistadas em comparação à Olimpíada de Tóquio.
“Existe a pressão, mas ela faz parte da nossa governança, da nossa gestão. Faz parte da vida do atleta de alto rendimento, de alta performance, ele vive sob pressão. E aí que vem um rendimento melhor”, completou Wanderley.

Veja Também

A um ano de Paris 2024, Time Brasil tem 43 vagas garantidas nas Olimpíadas

Projeto Campeões de Futuro abre turma para aulas gratuitas de ginástica rítmica

Jovens capixabas no páreo para disputar Copa do Mundo de Basquete 3x3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Esportes paris Premiação Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados