A um ano de Paris 2024, Time Brasil tem 43 vagas garantidas nas Olimpíadas

Paris será sede dos Jogos Olímpicos de 2024 Crédito: Paris 2024/Divulgação

Nesta quarta-feira (26), será celebrada a data de 1 ano para os Jogos Olímpicos de Paris. Na reta final do mais curto ciclo olímpico da história, o planejamento do Comitê Olímpico do Brasil (COB) segue em ritmo acelerado para proporcionar a melhor preparação aos atletas brasileiros. Atualmente, o Time Brasil conta com 43 vagas garantidas nos Jogos Olímpicos Paris 2024, sendo 34 femininas e nove masculinas.

São 12 para o rúgbi feminino e 18 para o futebol feminino. O Brasil também tem vagas no ciclismo BMX racing (feminino), saltos ornamentais (plataforma 10m feminina e masculina) e tiro esportivo (pistola de ar 10m masculina). No atletismo, já foram obtidos índices nas seguintes provas: maratona (masculina), marcha atlética 20km (masculina e feminina), arremesso do peso (masculino), 400m rasos (masculino), 400m com barreiras (masculino) e 110m com barreiras (masculino).

Filipe Toledo e Tatiana Weston-Webb, do surfe, são os dois nomes já confirmados no Time Brasil dos Jogos Olímpicos de Paris. A expectativa é de que até o fim de 2023 esse número aumente bastante com a disputa de Campeonatos Mundiais, seletivas qualificatórias e, principalmente, os Jogos Pan-americanos de Santiago.

Logística

A parte logística já está em fase de execução. A entidade estevem em julho na cidade de Marselha, para a operação da estrutura de apoio aos atletas durante o evento-teste da vela. Já a partir do próximo dia 30, os olhos do COB se voltam para mais de 15 mil quilômetros de distância da capital francesa, no Taiti, onde será testada a base de apoio para o surfe durante a etapa de Teahupoo do Circuito Mundial.

“O COB vem realizando um trabalho incessante para oferecer todo o suporte aos atletas brasileiros nesta reta final de preparação para os Jogos Olímpicos. Pelos nossos resultados recentes, estou confiante em um bom desempenho do nosso país nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nossa meta dentro do COB é sempre a superação dos resultados anteriores. Esse é o nosso principal objetivo, seja em número de medalhas, participações em finais, aumento da quantidade de modalidades e de atletas com chances de resultados”, afirmou o Presidente do COB, Paulo Wanderley.

Além destas, haverá outra base de apoio. A cidade de Saint-Ouen, a apenas 600m da Vila Olímpica, vai oferecer diversos serviços durante os Jogos. As seleções de vôlei e de taekwondo já passaram por lá e realizaram treinamentos no local.

“A logística para oferecer o melhor aos nossos atletas é muito complexa. É um trabalho que se intensifica conforme se aproximam os Jogos Olímpicos e não podemos deixar passar nada despercebido. Serão cerca de 850 pessoas envolvidas na missão Paris 2024, o que demanda um esforço de todas as áreas do COB, quase tão grande quanto dos nossos atletas. Pensamos em todos os detalhes para prover uma estrutura de excelência fora da Vila Olímpica onde os atletas se sintam acolhidos e com todas as suas necessidades atendidas. E tudo isso muito próximo à Vila Olímpica. Entre todos os participantes dos Jogos Olímpicos, o local mais próximo é o do Brasil e isso só foi possível graças ao planejamento antecipado do COB”, destacou o diretor-geral do COB, Rogério Sampaio.

Torcida

Já a torcida que ficar no Brasil também terá um espaço com diversas atrações durante os Jogos Olímpicos. O Parqui Villa Lobos será transformado no Parque Villa Olímpica durante o período de 11 de julho a 11 de agosto. O local será focado nos esportes olímpicos e irá oferecer diversas atrações para os torcedores se divertirem e acompanharem ao vivo os atletas brasileiros durante a competição.

Confira abaixo a lista de vagas garantidas pelo Brasil em Paris 2024

Atletismo (7)

Arremesso do peso (masculino)



Marcha atlética 20km (feminino)



Marcha atlética 20km (masculino)



Maratona (masculino)



110m com barreiras (masculino)



400m rasos (masculino)



400m com barreiras (masculino)



Ciclismo BMX Racing feminino (1)

Futebol (18)

Equipe feminina



Rugby (12)

Equipe feminina



Saltos ornamentais (2)

Plataforma 10m (feminino)



Plataforma 10m (masculino)



Surfe (2)

Filipe Toledo



Tatiana Weston-Webb



Tiro esportivo (1)

Pistola de ar 10m (masculino)

