Irina Shayk, ex de Cristiano Ronaldo, é apontada como affair de Tom Brady

Esse é o primeiro affair público de Tom Brady desde a separação com Gisele Bündchen Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Após serem flagrados juntos no fim de semana, Tom Brady e supermodelo russa Irina Shayk foram apontados como casal. As imagens mostram os dois trocando carícias dentro do carro do jogador de futebol.

Segundo a revista Page Six, o ex-marido de Gisele Bündchen foi visto buscando a modelo no Hotel Bel-Air na tarde de sexta-feira (21) e, em seguida, levando-a até sua casa em Los Angeles, de onde ela só teria saído no dia seguinte.

Irina Shayk tem 37 anos, nasceu em Yemanzhelinsk, na Rússia, e é conhecida por suas aparições na "Sports Illustrated Swimsuit Issue" e por ser o rosto da marca de lingeries italiana Intimissimi. Ela namorou o jogador de futebol Cristiano Ronaldo de 2010 a 2015.

Além de CR7, Irina também teve um relacionamento de quatro anos com o ator Bradley Cooper, teve um breve romance com o rapper Kanye West, em 2021 e namorou o modelo brasileiro Arthur Sales por alguns meses em 2009. Em abril deste ano, foi vista com Leonardo DiCaprio em clima de romance.

Já Tom Brady não oficializou nenhum romance desde a separação de Gisele Bündchen em 2022.