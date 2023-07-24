Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo casal

Irina Shayk, ex de Cristiano Ronaldo, é apontada como affair de Tom Brady

Supermodelo e jogador de futebol americano foram flagrados juntos no final de semana, trocando carícias no carro do atleta

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 18:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2023 às 18:13
Esse é o primeiro affair público de Tom Brady desde a separação com Gisele Bündchen
Esse é o primeiro affair público de Tom Brady desde a separação com Gisele Bündchen Crédito: Redes Sociais/Reprodução
Após serem flagrados juntos no fim de semana, Tom Brady e supermodelo russa Irina Shayk foram apontados como casal. As imagens mostram os dois trocando carícias dentro do carro do jogador de futebol.
Segundo a revista Page Six, o ex-marido de Gisele Bündchen foi visto buscando a modelo no Hotel Bel-Air na tarde de sexta-feira (21) e, em seguida, levando-a até sua casa em Los Angeles, de onde ela só teria saído no dia seguinte.
Irina Shayk tem 37 anos, nasceu em Yemanzhelinsk, na Rússia, e é conhecida por suas aparições na "Sports Illustrated Swimsuit Issue" e por ser o rosto da marca de lingeries italiana Intimissimi. Ela namorou o jogador de futebol Cristiano Ronaldo de 2010 a 2015.
Além de CR7, Irina também teve um relacionamento de quatro anos com o ator Bradley Cooper, teve um breve romance com o rapper Kanye West, em 2021 e namorou o modelo brasileiro Arthur Sales por alguns meses em 2009. Em abril deste ano, foi vista com Leonardo DiCaprio em clima de romance.
Já Tom Brady não oficializou nenhum romance desde a separação de Gisele Bündchen em 2022.
As fotos viralizaram semanas após ele ter sido apontado como novo affair de Kim Kardashian, com quem se encontrou na festa do empresário Michael Rubin em 3 de julho, nos Hamptons. Mas ambos negaram qualquer romance.

Veja Também

Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 22 e 23/07

Projeto social oferece aulas de tênis para crianças de escolas públicas do ES

Campeã brasileira de Downhill, capixaba Nara Faria mira Mundial na Europa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Estados Unidos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados