Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 22 e 23/07

Sábado (22)
- Corrida Ultra Imperial - 2ª edição
Largada: Domingos Martins
Chegada: Venda Nova do Imigrante
Horário: 5h
Mais informações: @ultraimperial
- Campeonato Brasileiro de Enduro - 5ª etapa
Local: Praça da Paz, Aracruz
Horário: 8h
Mais informações: @brasileirodeenduro
Entrada franca
- Copa ES de Basquete
Álvares Cabral x Marlins B (série ouro)
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
Horário: 11h
Mais informações: @fecababasquete
Entrada franca
Domingo (23)
- Copa ES de Basquete
20 do 11 x Mimoso do Sul (série bronze)
Local: Ginásio dos Santos Neves, Vitória
Horário: 11h
Entrada franca
CESB x Selva (série prata)
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
Horário: 15h
Entrada franca
LUSB Cachoeiro x Serra Extremos (série prata)
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
Horário: 17h
Entrada franca
- Copa Espírito Santo - Quartas de Final (ida)
Pinheiros x Serra
Local: João Soares de Moura Filho, Pinheiros
Horário: 15h
Capixaba x Porto Vitória
Local: Gil Bernardes, Vila Velha
Horário: 15h
- Capixabão Feminino - 6ª rodada
Guarapariense x Propseridade
Local: Campo do Aliança, Guarapari
Horário: 15h
Entrada franca
São Geraldo x Serra
Local: Campo do São Geraldo, Serra
Horário: 15h
Entrada franca
Estadual x Vila Nova
Local: Camp Nou, Serra
Horário: 15h
Entrada franca
Vilavelhense x Harpia F.C
Local: Manoel de Araújo Oliveira, Vila Velha
Horário: 15h
Entrada franca
- Brasileirão Série D - 14ª rodada
Real Noroeste x Portuguesa
Local: Rochão, Águia Branca
Horário: 15h
Resende (RJ) x Vitória
Local: Trabalhador, Resende
Horário: 15h