  • Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 22 e 23/07
Veja o vídeo

Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 22 e 23/07

Entre os destaques, a bola rola para as quartas de final da Copa ES, Aracruz recebe o Brasileiro de Enduro e a Rota Imperial recebe provas de tirar o fôlego

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 12:37

João Barbosa

Sábado (22)

  • Corrida Ultra Imperial - 2ª edição

    Largada:     Domingos Martins
    Chegada: Venda Nova do Imigrante
    Horário: 5h
    Mais informações: @ultraimperial

  • Campeonato Brasileiro de Enduro - 5ª etapa

    Local:     Praça da Paz, Aracruz
    Horário: 8h
    Mais informações: @brasileirodeenduro
    Entrada franca

  • Copa ES de Basquete

    Álvares Cabral x Marlins B     (série ouro)
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
    Horário: 11h
    Mais informações: @fecababasquete
    Entrada franca

Domingo (23)

  • Copa ES de Basquete

    20 do 11 x Mimoso do Sul (série bronze)
    Local:     Ginásio dos Santos Neves, Vitória
    Horário: 11h
    Entrada franca

    CESB x Selva (série prata)
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
    Horário: 15h
    Entrada franca

    LUSB Cachoeiro x Serra Extremos (série prata)
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
    Horário: 17h
    Entrada franca

  • Copa Espírito Santo - Quartas de Final (ida)

    Pinheiros x Serra
    Local:     João Soares de Moura Filho, Pinheiros
    Horário: 15h

    Capixaba x Porto Vitória 
    Local: Gil Bernardes, Vila Velha
    Horário: 15h

  • Capixabão Feminino - 6ª rodada

    Guarapariense x Propseridade
    Local:     Campo do Aliança, Guarapari
    Horário: 15h
    Entrada franca

    São Geraldo x Serra
    Local: Campo do São Geraldo, Serra
    Horário: 15h
    Entrada franca

    Estadual x Vila Nova
    Local: Camp Nou, Serra
    Horário: 15h
    Entrada franca

    Vilavelhense x Harpia F.C
    Local: Manoel de Araújo Oliveira, Vila Velha
    Horário: 15h
    Entrada franca

  • Brasileirão Série D - 14ª rodada

    Real Noroeste x Portuguesa
    Local:     Rochão, Águia Branca
    Horário: 15h

    Resende (RJ) x Vitória
    Local: Trabalhador, Resende
    Horário: 15h

