Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Filho de LeBron James sofre parada cardíaca durante treinamento

Bronny James, filho mais velho de LeBron James, sofreu uma parada cardíaca enquanto participava de um treino na Universidade do Sul da Califórnia (USC), na segunda-feira (24)

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 13:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jul 2023 às 13:37
Lebron James tem o sonho de jogar ao lado de seu filho Bonny
Lebron James tem o sonho de jogar ao lado de seu filho Bonny Crédito: Redes Sociais/Reprodução
Bronny James, filho mais velho de LeBron James, sofreu uma parada cardíaca enquanto participava de um treinamento com sua equipe de basquete da Universidade do Sul da Califórnia (USC), na segunda-feira. De acordo com o portal americano de notícias TMZ Sports, o jovem de 18 anos foi levado imediatamente ao hospital e está estável, fora da UTI.
"Ontem, enquanto treinava, Bronny james sofreu uma parada cardíaca. A equipe médica conseguiu socorrer Bronny e levá-lo ao hospital. Ele está em condição estável e já deixou a UTI. Nós pedimos respeito e privacidade para a família James e iremos atualizar a imprensa quando tivermos mais informações", afirmou um porta-voz da família ao TMZ. "LeBron e Savannah (mulher do jogador) agradecem publicamente à equipe médica do USC por seu incrível trabalho e dedicação em prol da segurança dos atletas", completou.
Bronny, de 1,91 metros, joga na posição de armador e tem gerado expectativa no mundo do basquete. Ele tinha a opção de jogar a G League, liga de desenvolvimento da NBA, nesta temporada, mas escolheu atuar na liga universitária (NCAA) pela USC, que o anunciou em maio deste ano. Antes, o jovem atuou pela Sierra Canyon High School, também da Califórnia, enquanto cursava o ensino médio.
O armador de 18 anos é cotado para o draft, processo de recrutamento de jovens talentos para a NBA, de 2024. O time que escolher Bronny para seu elenco deve ser também o destino de LeBron, que já falou mais de uma vez sobre o sonho de jogar ao lado do filho. Seria a primeira vez que pai e filho jogam juntos na NBA.
Agora, a realização do objetivo dependerá do que os exames médicos após a parada cardíaca vão revelar sobre a saúde de Bronny, que tem um exemplo próximo de uma situação parecida. Shareef O’Neal, filho de Shaquile O'Neal e amigo de Bronny, também teve um problema cardíaco, em 2018, quando era uma estrela adolescente do basquete, e precisou passar por cirurgia. Ele não foi escolhido no draft de 2022, para o qual era elegível, e hoje joga a G League pelo Ignite.

Veja Também

Irina Shayk, ex de Cristiano Ronaldo, é apontada como affair de Tom Brady

Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 22 e 23/07

Campeã brasileira de Downhill, capixaba Nara Faria mira Mundial na Europa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Esportes Estados Unidos Basquete
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados