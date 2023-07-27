Aracruz recebe etapas do Estadual de Velocidade na Terra neste fim de semana

Disputa do Estadual de Velocidade 2023 Crédito: Marcos Theodoro

O fim de semana será de velocidade e adrenalina no Autódromo de Aracruz , na Região Norte do Espírito Santo , com disputas acirradas no Campeonato Estadual de Velocidade na Terra. Entre sábado (29) e domingo (30), o bairro Morobá recebe os treinamentos e as corridas entre os pilotos novatos e graduados.

Entre os graduados, a briga no topo da tabela está entre Lucyano Cabalini, Wellington Gadernal e Betinho Sartório, nomes reconhecidos no automobilismo capixaba.

Sartório, que recentemente perdeu a liderança para Gadernal, afirma que tem boas expectativas para reassumir o posto na disputa do fim de semana e aposta nos ajustes que sua equipe está promovendo. “O campeonato tem pontuação bem aproximada e eu tinha oito pontos de diferença para Cabalini e onze para Gadernal. Meu carro apresentou problemas e eu perdi a liderança”, lembra Betinho Sartório, que complementa: “O campeonato é curto e quem briga na frente não pode ter problemas no carro. Parou perde muito. Confio na equipe e quero meu lugar de volta”, afirmou Betinho, que hoje soma 47 pontos no ranking.

Ameaçado na liderança, com 53 pontos, Wellington Gadernal não desanima e salienta que está preparado para defender sua colocação atual. “[...] Vou em busca de segundos nos treinos para tentar a pole. Minha equipe sou eu, meus amigos e minha família. Montamos nosso carro na minha oficina e só saímos de casa para vencer”.

Gadernal é o atual líder da competição Crédito: Marcos Theodoro

Na briga pelo título de 2023, Lucyano Cabalini divide suas atenções com a organização do evento e com seu desempenho na pista. “Minha atenção vai tanto para nossa equipe de corrida quanto a equipe de trabalho na organização do evento. Nos preparamos para que tudo dê certo, mas na hora da corrida procuro me entregar ao máximo.”, aponta o piloto da casa que também pode assumir a liderança no domingo.

Na corrida do fim de semana, 32 pontos estão em jogo, sendo 11 pontos na primeira prova e 21 na segunda disputa.

Novatos querem mostrar bom desempenho

Entre os mais jovens, quem lidera é Heitor Valbuzi, que mantém os pés no chão para continuar garantindo bons resultados. “Sou líder hoje, mas sei da qualidade do piloto que terei que enfrentar na pista. Estamos fazendo alguns acertos e vamos testar nos treinos do sábado para domingo levar para pista um carro mais competitivo”, aponta Valbuzi.

Filho de Lucyano Cabalini, o jovem João Pedro, o JP, também briga pelo título da competição e traça estratégias para tentar a conquista. Nas últimas corridas, JP dividiu o carro com o pai, e depois tentou um novo veículo, que não teve o desempenho esperado.

“O carro [que dividia com o pai] não parava para acerto, pois acabava a graduados e já tinha que ir para o grid para a Novatos. Daí tentamos o novo carro e não deu certo, mas vamos para pista recuperar a liderança. Sei que posso reassumir a liderança no domingo. A equipe está trabalhando para me dar um carro acertado para vencer as duas baterias”, destaca João.

A categoria dos novatos é reservada para pilotos de primeira carteira e que estão dando os primeiros passos no automobilismo, como uma espécie de categoria escola.

Campeonato Estadual de Velocidade na Terra 2023