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Velocidade

Guarapari recebe 2° edição do Speed Festival neste final de semana

Evento acontece no aeródromo da cidade e ofertará diversas atrações para os amantes do esporte a motor, além das corridas para carros de alta performance

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2023 às 16:58
Speed Festival contará com carros de alta performance em uma pista segura e desafiadora
Speed Festival contará com carros de alta performance em uma pista segura e desafiadora Crédito: Divulgação
Neste final de semana, o Espírito Santo sediará a segunda edição de um grande evento de automobilismo. Trata-se do Speed Festival, que acontece no Aeródromo de Guarapari no sábado (29), das 8h às 17h. O local será projetado para oferecer uma pista desafiadora e segura, com uma extensão de cerca de 804 metros, onde os carros de alta performance podem demonstrar todo o seu potencial.
Além das corridas, o festival irá contar com uma variedade de atividades para os presentes como exposições de carros de luxo, demonstrações de tecnologia automotiva de ponta e a presença do embaixador do evento, o piloto Hugo Cibien.
Os ingressos para acompanhar as disputas e as atrações já estão a venda no site da Superticket, com os valores de R$ 140 a inteira, e R$ 70 a meia.

Serviço

Speed Festival – 2ª edição
  • Local: Aeródromo de Guarapari
  • Data: sábado (29)
  • Horário: 8h às 17h

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