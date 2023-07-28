Guarapari recebe 2° edição do Speed Festival neste final de semana

Neste final de semana, o Espírito Santo sediará a segunda edição de um grande evento de automobilismo. Trata-se do Speed Festival, que acontece no Aeródromo de Guarapari no sábado (29), das 8h às 17h. O local será projetado para oferecer uma pista desafiadora e segura, com uma extensão de cerca de 804 metros, onde os carros de alta performance podem demonstrar todo o seu potencial.