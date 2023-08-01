Desafio internacional

Neymara Carvalho, Luna Hardman e Maira Viana embarcam para o Maldives Pro

A competição é o maior evento de bodyboarding do continente asiático, e tem início nesta quinta-feira (03), na Capital das Maldivas, em Malé
Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 17:58

Luna Hardman tem seguido com afinco os passos da mãe, Neymara Carvalho Crédito: Divulgação
As capixabas Neymara Carvalho, Luna Hardman, Maylla Venturin e Maira Viana, além do técnico Leonardo Costa, vão marcar presença no maior evento de bodyboarding do continente asiático, o Maldives Pro 2023. A competição tem início nesta quinta-feira (03), na Capital das Maldivas, em Malé.
Esta é a segunda vez que o evento fará parte do circuito mundial da modalidade. O local vai receber competidores de alto nível e de diferentes lugares do mundo até o dia 12 de agosto.
Referência internacional, a capixaba Neymara Carvalho é pentacampeã mundial e acumula dez títulos de campeã brasileira. Luna Hardman, que é filha de Neymara, segue os mesmos passos da mãe no esporte, desde os 12 anos. Agora, aos 17, Luna já conquistou dois campeonatos brasileiros e um mundial da categoria pro-júnior.

