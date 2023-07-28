Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 29 e 31 de julho

Sábado (29)
- Campeonato Capixaba de BMX Street - 1ª edição
Local: Pista da Ilha do Príncipe, Vitória
Horário: 9h
Mais informações: @fesc_ciclismo
- Copa Espírito Santo - Quartas de Final (volta)
Rio Branco x Rio Branco VNI
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 10h30
- Copa ES de Basquete - Finais
Álvares x IVV/Cetaf (série ouro)
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 12h
LUSB Cachoeiro x CESB
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
Horário: 14h
Mais informações: @fecababasquete
- Campeonato Brasileiro Série D - 2ª Fase
Vitória x Ceilândia (DF)
Local: Salvador Costa, Vitória
Horário: 15h
Mais informações: @vitoriafutebolclube
Domingo (30)
- Corrida Santa Lúcia 10 km- 9ª Edição
Largada: Praça Pio XII, Centro de Vitória
Chegada: Avenida Dante Michelini, 4º Bolsão de Estacionamento, Jardim Camburi
Horário: 7h
- Campeonato Estadual de Velocidade na Terra
Local: Autódromo de Aracruz, Morobá
Horário: 10h
Mais informações: A Gazeta
- Capixabão Feminino - 7ª Rodada
Vila Nova x Guarapariense
Local: Arlindo Villaschi, Viana
Horário: 15h
Entrada franca
Prosperidade x São Geraldo
Local: Humberto Scaramussa, Vargem Alta
Horário: 15h
Entrada franca
Harpia x Estadual
Local: Sernamby, São Mateus
Horário: 15h
Entrada franca
Serra x Vilavelhense
Local: Robertão, Serra
Horário: 15h
Entrada franca
Segunda-feira (31)
- Copa Espírito Santo - Quartas de Final (volta)
Porto Vitória x Capixaba
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 15h
Ingressos: R$ 10