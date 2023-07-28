  Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 29 e 31 de julho
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 29 e 31 de julho

Finais da Copa ES de basquete, corridas de rua e capixabas em campo no Brasileirão Série D são os destaques do último fim de semana de julho

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 19:42

João Barbosa

Sábado (29)

  • Campeonato Capixaba de BMX Street - 1ª edição

    Local:     Pista da Ilha do Príncipe, Vitória
    Horário: 9h
    Mais informações: @fesc_ciclismo

  • Copa Espírito Santo - Quartas de Final (volta)

    Rio Branco x Rio Branco VNI
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Horário: 10h30

  • Copa ES de Basquete - Finais

    Álvares x IVV/Cetaf (série ouro)
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 12h

    LUSB Cachoeiro x CESB
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Bento Ferreira - Vitória
    Horário: 14h
    Mais informações: @fecababasquete

  • Campeonato Brasileiro Série D - 2ª Fase

    Vitória x Ceilândia (DF)
    Local: Salvador Costa, Vitória
    Horário: 15h
    Mais informações: @vitoriafutebolclube

Domingo (30)

  • Corrida Santa Lúcia 10 km- 9ª Edição

    Largada: Praça Pio XII, Centro de Vitória
    Chegada: Avenida Dante Michelini, 4º Bolsão de Estacionamento, Jardim Camburi
    Horário: 7h

  • Campeonato Estadual de Velocidade na Terra

    Local: Autódromo de Aracruz, Morobá
    Horário: 10h
    Mais informações: A Gazeta

  • Capixabão Feminino - 7ª Rodada

    Vila Nova x Guarapariense
    Local: Arlindo Villaschi, Viana
    Horário: 15h
    Entrada franca

    Prosperidade x São Geraldo
    Local: Humberto Scaramussa, Vargem Alta
    Horário: 15h
    Entrada franca

    Harpia x Estadual
    Local: Sernamby, São Mateus
    Horário: 15h
    Entrada franca

    Serra x Vilavelhense
    Local: Robertão, Serra
    Horário: 15h
    Entrada franca

Segunda-feira (31)

  • Copa Espírito Santo - Quartas de Final (volta)

    Porto Vitória x Capixaba
    Local:     Kleber Andrade, Cariacica
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 10

