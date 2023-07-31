Pai e filho na liderança do Campeonato Estadual de Velocidade na Terra

Na disputa dos Pilotos Graduados, Lucyano disputava a liderança com Wellington Gadernal e Betinho Sartório e contou com a experiência para conquistar a vitória neste domingo (30). Após a corrida ‘em casa’, o aracruzense agora acumula 65 pontos, seguido por Bruno Nery, com 61, e Betinho Sartório, com 59.

Entre os mais jovens, a disputa de Pilotos Novatos também terminou com festa para a família Cabalini. JP, filho de Luciano, subiu ao lugar mais alto do pódio deixando Arilson Auteiro e Heitor Valbuzzi em sua cola, com 74 e 60 pontos, respectivamente. Agora, após seis etapas disputadas, JP soma 84 pontos e está entre os favoritos na busca pelo título de 2023.