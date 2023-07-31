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De geração pra geração

Pai e filho na liderança do Campeonato Estadual de Velocidade na Terra

Lucyano e JP Cabalini lideram o circuito da competição estadual após um fim de semana de disputas acirradas em Aracruz

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2023 às 19:53
Carro da família Cabalini é usado em duas categorias no estadual
Carro da família Cabalini é usado em duas categorias no estadual Crédito: Marcos Theodoro
Após o fim de semana de disputas no Autódromo de Aracruz, situado no bairro Morobá, o Campeonato Estadual de Velocidade na Terra tem novos líderes: Lucyano e JP Cabalini, pai e filho.
Na disputa dos Pilotos Graduados, Lucyano disputava a liderança com Wellington Gadernal e Betinho Sartório e contou com a experiência para conquistar a vitória neste domingo (30). Após a corrida ‘em casa’, o aracruzense agora acumula 65 pontos, seguido por Bruno Nery, com 61, e Betinho Sartório, com 59.
Entre os mais jovens, a disputa de Pilotos Novatos também terminou com festa para a família Cabalini. JP, filho de Luciano, subiu ao lugar mais alto do pódio deixando Arilson Auteiro e Heitor Valbuzzi em sua cola, com 74 e 60 pontos, respectivamente. Agora, após seis etapas disputadas, JP soma 84 pontos e está entre os favoritos na busca pelo título de 2023.
Pilotos comemoram o resultado do fim de semana em Aracruz
Pilotos comemoram o resultado do fim de semana em Aracruz Crédito: Divulgação

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