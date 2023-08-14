"Caramelo" quase estraga chá revelação em Aracruz e vídeo viraliza

Por pouco um chá revelação realizado na orla de Coqueiral, no litoral de Aracruz , no Norte do Estado, no último sábado (5), não foi boicotado. O motivo? Um vira-lata caramelo resolveu participar da celebração e quase estragou o momento do casal Linda Lopes e Cairo Ribeiro, os papais da Analu.

A cena inusitada ocorreu quando o doguinho surgiu repentinamente na comemoração e se enrolou na fita de um dos balões, que estava amarrado no "Buzz", um dos cachorros do casal. Segundo a criadora de conteúdo pet, Linda Lopes, de 29 anos, todo o chá revelação havia sido programado detalhadamente por uma amiga, mas ninguém contava com a presença do intruso de quatro patas.

"Teria a bola de futebol, que meu marido ia chutar. Quando ele chutasse a bola, atrás sairia a serpentina e a fumaça com a cor do sexo do bebê. Minha amiga também colocou uma música para tocar, e no final da canção seria dito o nome da criança", comentou Linda.

A princípio, de acordo com a criadora de conteúdo, seriam os cachorros do casal, os pugs Meg e Buzz, que iam revelar o sexo do bebê. No entanto, um deles precisou fazer uma cirurgia no olho e não estava muito bem. "Então eu treinei os dois para ficarem quietinhos ali e participarem do momento com a gente", acrescentou.

Nos dois cachorros do casal foram amarrados balões. No Buzz o balão da cor azul, para simbolizar o sexo masculino; na Meg, o balão rosa, para o feminino.

Enquanto a música tocava ao fundo e todos estavam prontos para a revelação, surge um spitz e, logo atrás dele, o vira-lata caramelo. "O spitz é da minha amiga que programou o chá revelação. Ele é bem quietinho, mas naquela hora acredito que ele estava tentando fugir do caramelo", disse a criadora de conteúdo.

Foi então que o cão se enrosca na fita de um dos balões e toda a confusão começa. O balão azul, que estava amarrado em um dos pugs, se solta e subiu.

Apesar de todo o desespero do momento da "invasão canina", para Linda e o marido, o vendedor Cairo Ribeiro, de 27 anos, o caramelo só queria mostrar que eles e todos os convidados estavam errados, afinal, a vinda de um menino já era dada como certa.