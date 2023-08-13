Vídeo em que motoristas do Transcol viram ciclistas viraliza na web

Um treinamento com motoristas do Sistema Transcol , na Grande Vitória , em que eles trocam os ônibus por bicicletas para experimentar o dia a dia dos ciclistas, tem repercutido na internet, quase 10 anos após o registro. Nas redes sociais, o vídeo com os profissionais enfrentando os perrengues de pedalar em meio ao trânsito agitado da Região Metropolitana tem sido bastante compartilhado.

Em uma das postagens no X (antigo Twitter), com mais de 200 mil visualizações, o autor brinca que o treino deveria fazer parte do processo obrigatório para conseguir a Carteira de Habilitação (veja abaixo).

As imagens são de um dia do treinamento de conscientização sobre a importância do respeito aos cilistas, com mais de dois mil motoristas do Sistema Transcol, realizado em 2015.

Nas imagens é possível ver que alguns motoristas em bicicletas ergométricas, uma atrás da outra. Enquanto pedalam, vários ônibus do Sistema Transcol passam bem ao lado na via, fazendo com que os profissionais sintam na pele o medo vivido cotidianamente pelos ciclistas, quando são ultrapassados por veículos de grande porte.

This should be mandatory when getting a driver's licensepic.twitter.com/FU1zq37qqZ — XXI Century City (@urbanthoughts11) August 13, 2023

O treinamento foi feito em Viana, na Grande Vitória. Além da aula prática, pedalando, os motoristas estudaram a teoria em sala de aula, com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em mãos, como mostrou o g1 ES na época

Durante a experiência, os motoristas ficaram em bicicletas que não saíam do lugar e protegidos por cones. Mesmo assim, relataram que sentiram medo.