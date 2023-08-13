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Vídeo em que motoristas do Transcol viram ciclistas viraliza na web

Imagens são de treinamento feito em 2015 com motoristas do transporte coletivo, para conscientização sobre a importância do respeito aos cilistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2023 às 17:22

Publicado em 13 de Agosto de 2023 às 17:22

Um treinamento com motoristas do Sistema Transcol, na Grande Vitória, em que eles trocam os ônibus por bicicletas para experimentar o dia a dia dos ciclistas, tem repercutido na internet, quase 10 anos após o registro. Nas redes sociais, o vídeo com os profissionais enfrentando os perrengues de pedalar em meio ao trânsito agitado da Região Metropolitana tem sido bastante compartilhado.
Em uma das postagens no X (antigo Twitter), com mais de 200 mil visualizações, o autor brinca que o treino deveria fazer parte do processo obrigatório para conseguir a Carteira de Habilitação (veja abaixo).
As imagens são de um dia do treinamento de conscientização sobre a importância do respeito aos cilistas, com mais de dois mil motoristas do Sistema Transcol, realizado em 2015.
Nas imagens é possível ver que alguns motoristas em bicicletas ergométricas, uma atrás da outra. Enquanto pedalam, vários ônibus do Sistema Transcol passam bem ao lado na via, fazendo com que os profissionais sintam na pele o medo vivido cotidianamente pelos ciclistas, quando são ultrapassados por veículos de grande porte. 
O treinamento foi feito em Viana, na Grande Vitória. Além da aula prática, pedalando, os motoristas estudaram a teoria em sala de aula, com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em mãos, como mostrou o g1 ES na época
Durante a experiência, os motoristas ficaram em bicicletas que não saíam do lugar e protegidos por cones. Mesmo assim, relataram que sentiram medo.
"Meu coração quase saiu pela boca. Vou falar a verdade, eu senti medo, porque só em buzinar, na altura que ele buzinou, a gente fica desequilibrado" confessou Vanderlei Bastos, um dos motoristas ouvidos pela reportagem na época, que se assustou com um condutor que buzinou.

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