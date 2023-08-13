Vitória vai ganhar centro permanente de adoção de animais

A cidade de Vitória vai contar com um Centro Permanente de Adoção de Animais e, ainda, com a ampliação do serviço de castração de cães e gatos, com mais mil procedimentos por ano, além dos já realizados. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Vitória, na quinta-feira (10), data em que se comemora o Dia do Protetor de Animais.

O Centro Permanente de Adoção de Animais (CPAA) será o local de referência na Capital para todos que desejam adotar animais. Quando estiver em funcionamento, receberá cães e gatos cuidados por protetores e pela administração municipal.

O CPAA será instalado no Parque Municipal Manolo Cabral, no Barro Vermelho. A proposta é que, quando as obras estiverem concluídas, a visitação e adoção de pet ocorra sempre aos finais de semana. Até lá, o parque urbano receberá eventos mensais, para habituar o público ao fato de que ali será um local para adoção.

Também foi anunciado que o programa Vitória da Castração Animal terá a ampliação de mais mil procedimentos, saltando das atuais 3,6 mil vagas anuais para 4,6 mil vagas, distribuídas nas seis clínicas contratadas pelo município. O programa está completando dois anos e, desde o lançamento dessa política pública de controle populacional de cães e gatos, já realizou mais de 5,6 mil procedimentos.

"Estamos, desde agosto de 2021, anunciando medidas e políticas públicas importantes no que se refere à qualidade ambiental e o bem-estar animal na cidade, e contamos sempre com o apoio dos protetores de cães e gatos, que nos ajudam no resgate e no cuidado com os pets. Desde então, implantamos serviços importantes, como os programas de castração e o PataVix, que ajudam a garantir o bem-estar dos animais da capital", destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger.

O secretário ainda completou: "Com os anúncios, vamos passar a oferecer para os nossos cães e gatos mais ofertas de castrações, que serão mais direcionadas para a população de gatas, por entender melhor a necessidade visando evitar o crescimento de colônias de gatos na cidade. Além disso, o município ganhará um Centro Permanente de Adoção de animais, importante para finalizar o ciclo que passa pelo resgate, cuidado e um novo lar para os pets".

Regina Mazzoco, presidente da Associação de Protetores de Animais do Espírito Santo (Assopaes), falou sobre a felicidade de vivenciar esse momento.

"Estamos felizes. A causa animal sempre foi carregada pelos protetores. E esse momento para nós é um momento muito importante e que sonhamos ao longo de muitos anos. A caminhada ainda acontece, mas há muitos avanços. Só estes 70 mil animais que deixaram de nascer de forma errante, já é uma conquista. O projeto atende realmente quem precisa, que o munícipe de baixa renda e os protetores", enfatizou.

CPAA

O projeto arquitetônico, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), foi apresentado pela subsecretária de Gestão Urbana, Ana Cláudia Peyneau. O espaço contará com acessibilidade, rampas, estacionamento, gatil, canil, atendimento veterinário, depósito, recepção, dentro outros espaços.

"Essa é uma causa muito importante e pode contribuir com a arquitetura e urbanismo para consolidar uma luta de um projeto que vai ficar muito presente na nossa cidade. O projeto está na fase final e a previsão é que até setembro já façamos o encaminhamento para a Secretaria Municipal de Obras para dar início ao processo de licitação".

A ideia é que, com o Centro Permanente de Adoção de Animais, a cidade reduza a fila de animais a serem adotados e também os animais em situação rua, como aponta a gerente de Bem-Estar Animal, Katiúscia Oliveira. Ela lembra que os pets que serão disponibilizados no CPAA serão castrados, vermifugados e vacinados, como rotineiramente já acontece nos eventos de adoção de animais promovidos pela Prefeitura de Vitória com apoio de entidades parceiras da causa animal.

"No próximo dia 26 de agosto vamos realizar no Parque Manolo Cabral mais evento de adoção de animais. Queremos já mostrar para os moradores que ali, em breve, será um local de referência para a adoção de cães e gatos na capital", complementou.

Vitória da Castração Animal

O Vitória da Castração Animal atende, principalmente, as regiões de vulnerabilidade e animais errantes em parceria com os protetores. Conforme legislação, 80% das vagas são destinadas a tutores em situação de vulnerabilidade social e protetores independentes que possuem sob sua tutela animais em situação de abandono, público prioritário da iniciativa. Também são público-alvo do programa, moradores em geral.

O programa compreende a esterilização cirúrgica permanente, com previsão de exames laboratoriais pré-operatórios, para auxiliar a avaliação clínica; aplicação de microchip; realização de registro e cadastro para identificação individual de cada animal, inclusive com a entrega da medicação.

Para ter acesso ao programa de castração animal, o munícipe deverá realizar cadastro, por meio do Portal de Bem-Estar Animal, no site da Prefeitura de Vitória