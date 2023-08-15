Colatina: motorista passa mal e 11 veículos se envolvem em engavetamento

Um acidente envolvendo 11 veículos chamou a atenção de quem passava pela Avenida Brasil, no bairro Lacê, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo , na noite desta segunda-feira (14). Testemunhas relataram que o motorista de um ônibus da Viação Joana D'arc teria passado mal ao volante, batendo em um carro que estava estacionado; esse automóvel foi colidindo em outros veículos que estavam ao lado, entre carros e motos.

O cinegrafista Heriklis Douglas, da TV Gazeta Noroeste, esteve no local. Testemunhas conversaram com ele e disseram que havia passageiros no ônibus, mas não havia confirmação sobre feridos. O coletivo estava saindo do Centro de Colatina em direção a Carlos Germano Naumann.

Os carros e motocicletas atingidos estavam na frente de uma escola da região. A Polícia Militar esteve no local e acompanhou a ocorrência.

Em nota, a Viação Joana D’Arc informou que "passageiros e colaboradores não ficaram feridos. A empresa prestou assistência a todos os envolvidos".

Nesta terça-feira (15), a Prefeitura de Colatina enviou nota informando que os agentes de trânsito e a Guarda Municipal estiveram no local do acidente e constataram que o ônibus bateu em um carro, que atingiu outros veículos que estavam estacionados na Avenida Brasil. "As causas do acidente serão apuradas pela polícia", disse a administração.

A Polícia Militar informou, também nesta terça, que policiais prosseguiram até o bairro Lacê, na noite de segunda, para verificar a informação de uma ocorrência de trânsito envolvendo um ônibus da viação Joana D'Arc. No local, os militares encontraram o condutor do coletivo debruçado sobre o volante, ferido, tremendo e com alguns dentes quebrados.

Segundo a PM, ele relatou que estava dirigindo normalmente quando de repente se sentiu mal e desmaiou, não tendo tempo de parar o veículo de forma segura. O motorista teria acordado após o impacto com um veículo estacionado, que, consequentemente, atingiu outros que estavam em fila.

Nenhum passageiro ficou ferido. Ao todo, dois carros de passeio e sete motocicletas foram envolvidos no acidente. O motorista foi socorrido pelo Samu.

Atualização Após publicação desta matéria, a Prefeitura de Colatina e a Polícia Militar enviaram notas com informações sobre o acidente. O texto foi atualizado.