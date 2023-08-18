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Costuras eleitorais

Por que Amaro Neto não deve ser candidato a nada em 2024

Há alguns meses, havia a especulação que o deputado poderia disputar a Prefeitura de Vitória ou a da Serra. Agora, ele disse à coluna estar à disposição do partido, mas os bastidores indicam que o parlamentar vai apoiar nomes do Republicanos e não aparecer nas urnas

Públicado em 

18 ago 2023 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado federal Amaro Neto no gabinete, em Brasília
Deputado federal Amaro Neto no gabinete, em Brasília Crédito: Letícia Gonçalves
Em abril, como a coluna mostrou, o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) esteve no gabinete do prefeito de Vitória, o correligionário Lorenzo Pazolini, e lá avisou que, se Pazolini saísse do partido, ele, Amaro, disputaria a prefeitura da Capital no ano que vem. Os dois, assim, entrariam em rota de colisão.
Como pano de fundo, havia a insatisfação de filiados ao Republicanos com o prefeito, que não se empenhou nas campanhas de candidatos a deputado estadual e federal, como o próprio Amaro, em 2022.
A legenda também não tinha representante no primeiro escalão da gestão municipal e isso após perder a presidência da Assembleia Legislativa, comandada até janeiro de 2023 por Erick Musso.
Dias depois, dois nomes indicados pelo partido passaram a comandar secretarias em Vitória. Os ânimos se acalmaram, Pazolini decidiu permanecer no Republicanos e, assim, a possível candidatura de Amaro na Capital foi descartada.
O prefeito não disse, publicamente, se vai ou não tentar a reeleição. Mas vai.
Erick Musso, presidente estadual do Republicanos, avaliou que Amaro Neto tem cacife para ser candidato "em qualquer cidade da Grande Vitória".
Apesar de ter tido o capital político reduzido de 2018 para 2022 — passou de 181 mil para 52 mil votos —, era uma aposta para concorrer à Prefeitura da Serra. O domicílio eleitoral dele é lá, desde 2020, embora o deputado more em Vila Velha.
Aliás, em abril, Amaro disse a Pazolini que poderia ser candidato a prefeito de Vitória ou da Serra.
Ocorre que na cidade hoje comandada por Sérgio Vidigal (PDT), o Republicanos faz movimentações em outro sentido.
O deputado estadual Pablo Muribeca está de malas prontas para sair do Patriota e se filiar ao partido. Ele é pré-candidato a prefeito da Serra.
O Patriota vai se fundir ao PTB, então o parlamentar ficaria livre para trocar de legenda. Antes da formalização da fusão, ele pode já conseguir o aval da atual sigla para sair.
A coluna esteve no gabinete de Amaro Neto, em Brasília, na semana passada. Ele afirmou, em entrevista, que está à disposição do partido, ou seja, não se furta a disputar o pleito do ano que vem.
"Estou à disposição do partido para qualquer cidade em que o partido achar que seja interessante a minha participação"
Amaro Neto (Republicanos) - Deputado federal
Nos bastidores, porém, a filiação de Muribeca ao Republicanos não encontra obstáculos por parte de Amaro, que apoiaria o deputado estadual na corrida pela Prefeitura da Serra.
Na cidade, Muribeca diz contar com PMB, DC, PSD e Republicanos na empreitada para concorrer ao Executivo municipal.
Assim, a cidade mais provável em que Amaro disputaria, a Serra, não vai ter o nome dele na urna.
Enquanto isso, o deputado continua na Câmara, preside a Comissão de Comunicação da Casa e, aos sábados, em Vitória, segue como apresentador de TV.
A coluna quis saber sobre os planos do deputado federal para 2026. Em 2018, ele ensaiou disputar o Senado, mas, por decisão da cúpula nacional do partido, foi candidato a uma cadeira na Câmara dos Deputados.
Em 2022, foi novamente elencado como um possível nome para concorrer ao Senado, mas o Republicanos optou, inicialmente, por abrir espaço para Sérgio Meneguelli, que depois acabou rifado e substituído por Erick Musso no páreo. 
"A eleição de 2024 vai mostrar como o Republicanos pode se portar em 2026", avaliou Amaro Neto.
"O Erick é um bom nome para o governo ou para o Senado. Eu também me coloco à disposição, para o governo ou para o Senado"
Amaro Neto (Republicanos) - Deputado federal
"Mas eu não tenho qualquer tipo de vaidade, deputado federal, deputado estadual... quero contribuir com a política do Espírito Santo em qualquer posição. Se eu fui deputado federal, não posso ser depois deputado estadual?", questionou.
"Você registrou aí o Doutor Hércules, que foi deputado estadual e diz que vai disputar para vereador no ano que vem. Não é demérito nenhum. No parlamento, o vereador é o político mais próximo da população", complementou.
GOVERNO LULA
Na Câmara, Amaro vota seguindo a orientação do partido. O Republicanos ensaia ingressar no governo Lula (PT).
"Neste governo, eu não tenho nenhum tipo de indicação (cargos) e também não não quero ter. Sigo a orientação do partido, mas minha postura é de independência, o que for bom para o país, a gente vota a favor", afirmou.
No governo Bolsonaro, Amaro indicou ao menos uma pessoa para ocupar cargo de chefia na superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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