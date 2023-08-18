Por que Amaro Neto não deve ser candidato a nada em 2024
Costuras eleitorais
Por que Amaro Neto não deve ser candidato a nada em 2024
Há alguns meses, havia a especulação que o deputado poderia disputar a Prefeitura de Vitória ou a da Serra. Agora, ele disse à coluna estar à disposição do partido, mas os bastidores indicam que o parlamentar vai apoiar nomes do Republicanos e não aparecer nas urnas
Apesar de ter tido o capital político reduzido de 2018 para 2022 — passou de 181 mil para 52 mil votos —, era uma aposta para concorrer à Prefeitura da Serra. O domicílio eleitoral dele é lá, desde 2020, embora o deputado more em Vila Velha.
Aliás, em abril, Amaro disse a Pazolini que poderia ser candidato a prefeito de Vitória ou da Serra.
Ocorre que na cidade hoje comandada por Sérgio Vidigal (PDT), o Republicanos faz movimentações em outro sentido.
O deputado estadual Pablo Muribeca está de malas prontas para sair do Patriota e se filiar ao partido. Ele é pré-candidato a prefeito da Serra.
O Patriota vai se fundir ao PTB, então o parlamentar ficaria livre para trocar de legenda. Antes da formalização da fusão, ele pode já conseguir o aval da atual sigla para sair.
A coluna esteve no gabinete de Amaro Neto, em Brasília, na semana passada. Ele afirmou, em entrevista, que está à disposição do partido, ou seja, não se furta a disputar o pleito do ano que vem.
"Estou à disposição do partido para qualquer cidade em que o partido achar que seja interessante a minha participação"
Amaro Neto (Republicanos) - Deputado federal
Nos bastidores, porém, a filiação de Muribeca ao Republicanos não encontra obstáculos por parte de Amaro, que apoiaria o deputado estadual na corrida pela Prefeitura da Serra.
Na cidade, Muribeca diz contar com PMB, DC, PSD e Republicanos na empreitada para concorrer ao Executivo municipal.
Assim, a cidade mais provável em que Amaro disputaria, a Serra, não vai ter o nome dele na urna.
A coluna quis saber sobre os planos do deputado federal para 2026. Em 2018, ele ensaiou disputar o Senado, mas, por decisão da cúpula nacional do partido, foi candidato a uma cadeira na Câmara dos Deputados.
"A eleição de 2024 vai mostrar como o Republicanos pode se portar em 2026", avaliou Amaro Neto.
"O Erick é um bom nome para o governo ou para o Senado. Eu também me coloco à disposição, para o governo ou para o Senado"
Amaro Neto (Republicanos) - Deputado federal
"Mas eu não tenho qualquer tipo de vaidade, deputado federal, deputado estadual... quero contribuir com a política do Espírito Santo em qualquer posição. Se eu fui deputado federal, não posso ser depois deputado estadual?", questionou.
Na Câmara, Amaro vota seguindo a orientação do partido. O Republicanos ensaia ingressar no governo Lula (PT).
"Neste governo, eu não tenho nenhum tipo de indicação (cargos) e também não não quero ter. Sigo a orientação do partido, mas minha postura é de independência, o que for bom para o país, a gente vota a favor", afirmou.
No governo Bolsonaro, Amaro indicou ao menos uma pessoa para ocupar cargo de chefia na superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.