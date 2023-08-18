Por que Amaro Neto não deve ser candidato a nada em 2024

Deputado federal Amaro Neto no gabinete, em Brasília Crédito: Letícia Gonçalves

Como pano de fundo, havia a insatisfação de filiados ao Republicanos com o prefeito, que não se empenhou nas campanhas de candidatos a deputado estadual e federal, como o próprio Amaro, em 2022.

A legenda também não tinha representante no primeiro escalão da gestão municipal e isso após perder a presidência da Assembleia Legislativa, comandada até janeiro de 2023 por Erick Musso.

O prefeito não disse, publicamente, se vai ou não tentar a reeleição. Mas vai.

Apesar de ter tido o capital político reduzido de 2018 para 2022 — passou de 181 mil para 52 mil votos —, era uma aposta para concorrer à Prefeitura da Serra. O domicílio eleitoral dele é lá, desde 2020, embora o deputado more em Vila Velha.

Aliás, em abril, Amaro disse a Pazolini que poderia ser candidato a prefeito de Vitória ou da Serra.

Ocorre que na cidade hoje comandada por Sérgio Vidigal (PDT), o Republicanos faz movimentações em outro sentido.

O deputado estadual Pablo Muribeca está de malas prontas para sair do Patriota e se filiar ao partido. Ele é pré-candidato a prefeito da Serra.

O Patriota vai se fundir ao PTB, então o parlamentar ficaria livre para trocar de legenda. Antes da formalização da fusão, ele pode já conseguir o aval da atual sigla para sair.

A coluna esteve no gabinete de Amaro Neto, em Brasília, na semana passada. Ele afirmou, em entrevista, que está à disposição do partido, ou seja, não se furta a disputar o pleito do ano que vem.

"Estou à disposição do partido para qualquer cidade em que o partido achar que seja interessante a minha participação" Amaro Neto (Republicanos) - Deputado federal

Nos bastidores, porém, a filiação de Muribeca ao Republicanos não encontra obstáculos por parte de Amaro, que apoiaria o deputado estadual na corrida pela Prefeitura da Serra.

Na cidade, Muribeca diz contar com PMB, DC, PSD e Republicanos na empreitada para concorrer ao Executivo municipal.

Assim, a cidade mais provável em que Amaro disputaria, a Serra, não vai ter o nome dele na urna.

A coluna quis saber sobre os planos do deputado federal para 2026. Em 2018, ele ensaiou disputar o Senado, mas, por decisão da cúpula nacional do partido, foi candidato a uma cadeira na Câmara dos Deputados.

"A eleição de 2024 vai mostrar como o Republicanos pode se portar em 2026", avaliou Amaro Neto.

"O Erick é um bom nome para o governo ou para o Senado. Eu também me coloco à disposição, para o governo ou para o Senado" Amaro Neto (Republicanos) - Deputado federal

"Mas eu não tenho qualquer tipo de vaidade, deputado federal, deputado estadual... quero contribuir com a política do Espírito Santo em qualquer posição. Se eu fui deputado federal, não posso ser depois deputado estadual?", questionou.

GOVERNO LULA

Na Câmara, Amaro vota seguindo a orientação do partido. O Republicanos ensaia ingressar no governo Lula (PT).

"Neste governo, eu não tenho nenhum tipo de indicação (cargos) e também não não quero ter. Sigo a orientação do partido, mas minha postura é de independência, o que for bom para o país, a gente vota a favor", afirmou.