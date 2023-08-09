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Doutor Hércules está de volta à Assembleia Legislativa do ES

O plano do ex-deputado é disputar uma vaga na Câmara de Vila Velha em 2024

Públicado em 

09 ago 2023 às 14:56
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Doutor Hércules, deputado estadual pelo MDB
Doutor Hércules, ex-deputado estadual  Crédito: Lissa de Paula/Ales
O ex-deputado estadual Doutor Hércules (Patriota), que não conseguiu se reeleger para a Assembleia no ano passado, está de volta ao Legislativo estadual, mas não como parlamentar.
Nesta quarta-feira (9), o Diário do Legislativo registrou a nomeação dele como subdiretor da Casa dos Municípios, ligada à Secretaria da Assembleia.
“O Marcelo está fazendo um trabalho interessante, quer transformar a Assembleia na mais inclusiva do Brasil. Como eu desenvolvia essa parte no meu mandato, ele me chamou", contou Hércules, referindo-se ao presidente do Poder, Marcelo Santos (Podemos), que o convidou para ocupar o cargo de subdiretor.
O plano do ex-deputado para 2024 é concorrer a uma vaga de vereador em Vila Velha. Em 2020, ele apoiou Neucimar Fraga (então no PSD), que foi derrotado por Arnaldinho Borgo (Podemos) na disputa pela prefeitura da cidade.
Após passar anos filiado ao MDB, Hércules deixou o partido em 2022 já que, na legenda, não conseguiria disputar de forma competitiva a reeleição.
Diversas siglas se recusaram a abrir as portas para o ex-emedebistas, por medo que ele desequilibrasse a chapa de candidatos a deputado estadual, por ter, potencialmente, muitos votos.
Doutor Hércules, na ocasião, ficou magoado porque o PSB, do governador Renato Casagrande, não o abrigou. Na última hora, ele conseguiu um lugar no Patriota.
Recebeu 23.534 votos, mas não conseguiu ser reconduzido à Assembleia. O deputado estadual menos votado foi Coronel Weliton (PTB), com 12.176. É que desempenho dos demais candidatos do Patriota ficou aquém do necessário.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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