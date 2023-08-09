Doutor Hércules está de volta à Assembleia Legislativa do ES

Doutor Hércules, ex-deputado estadual Crédito: Lissa de Paula/Ales

O ex-deputado estadual Doutor Hércules (Patriota), que não conseguiu se reeleger para a Assembleia no ano passado, está de volta ao Legislativo estadual, mas não como parlamentar.

Nesta quarta-feira (9), o Diário do Legislativo registrou a nomeação dele como subdiretor da Casa dos Municípios, ligada à Secretaria da Assembleia.

“O Marcelo está fazendo um trabalho interessante, quer transformar a Assembleia na mais inclusiva do Brasil. Como eu desenvolvia essa parte no meu mandato, ele me chamou", contou Hércules, referindo-se ao presidente do Poder, Marcelo Santos (Podemos), que o convidou para ocupar o cargo de subdiretor.

O plano do ex-deputado para 2024 é concorrer a uma vaga de vereador em Vila Velha. Em 2020, ele apoiou Neucimar Fraga (então no PSD), que foi derrotado por Arnaldinho Borgo (Podemos) na disputa pela prefeitura da cidade.

Após passar anos filiado ao MDB, Hércules deixou o partido em 2022 já que, na legenda, não conseguiria disputar de forma competitiva a reeleição.

Diversas siglas se recusaram a abrir as portas para o ex-emedebistas, por medo que ele desequilibrasse a chapa de candidatos a deputado estadual, por ter, potencialmente, muitos votos.

Doutor Hércules, na ocasião, ficou magoado porque o PSB, do governador Renato Casagrande, não o abrigou. Na última hora, ele conseguiu um lugar no Patriota.