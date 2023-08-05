Sérgio Meneguelli: "Tem uma pressão muito grande para eu ser candidato a prefeito"

Deputado estadual Sérgio Meneguelli Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Em Colatina, as lideranças políticas avaliam que o ex-prefeito e atual deputado estadual Sérgio Meneguelli não vai disputar as eleições do ano que vem. Ele é vice-presidente do Republicanos da cidade, que tem como presidente o pai do ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos (PSD). Logo, a sinalização é de que Meneguelli apoiaria Renzo na corrida pela prefeitura.

O próprio Meneguelli, contudo, afirmou à coluna nesta sexta-feira (4), que pode, sim, concorrer à Prefeitura de Colatina. E isso devido a "uma pressão muito grande".

"Tem tido uma pressão muito grande, até de dizerem assim: 'se você não vier candidato a prefeito, eu não voto em você mais para nada'. Isso é geral. Na cidade, quando eu passo de bicicleta, as pessoas falam 'volta, Serginho'", contou.

"É uma coisa que eu tenho que analisar. Tive mais de 100 mil votos fora de Colatina e isso é algo que tenho que levar em conta. É uma decisão que vou tomar no ano que vem", respondeu, ao ser questionado pela coluna sobre o que vai fazer em 2024.

A força do ex-prefeito está nas redes sociais, em que conquistou popularidade ao postar vídeos consertando praças, comendo marmita ou ao replicar memes.

Meneguelli comandou a Prefeitura de Colatina de 2017 a 2020, quando decidiu não tentar a reeleição.

Com o capital político acumulado em 2022, após dois anos sem mandato, esperava-se que os planos do republicano estivessem mais voltados para 2026, quando duas vagas de senador vão estar em disputa.

Mas nada o impede de especular quanto ao pleito de 2024, o que lhe dá ao menos mais visibilidade.

O PARTIDO

O ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli, de camisa branca, desanimado durante convenção do Republicanos, em 2022 Crédito: Rafael Segatto/Divulgação

Sair da sigla, contudo, não seria tarefa fácil. A janela para deputados estaduais trocarem de legenda ser risco de perderem o mandato só abre em 2026.

Meneguelli não age de forma coordenada com os correligionários. E tem uma postura amigável em relação ao governador Renato Casagrande (PSB).

Para ser candidato a prefeito de Colatina, ele precisa do aval do Republicanos. Cerca de um mês atrás, nem o presidente estadual da legenda, Erick Musso, considerava essa possibilidade, até porque Meneguelli não havia manifestado tal intenção, diretamente.

A coluna tentou, desde sexta-feira (4), contato com Erick, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.