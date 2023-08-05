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Eleições 2024

Sérgio Meneguelli: "Tem uma pressão muito grande para eu ser candidato a prefeito"

Ex-prefeito de Colatina, deputado estadual afirmou à coluna que pode se lançar na disputa novamente no ano que vem. Mas os atores políticos da cidade não contam com isso

Públicado em 

05 ago 2023 às 08:54
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado estadual Sérgio Meneguelli
Deputado estadual Sérgio Meneguelli Crédito: Lucas S. Costa/Ales
Em Colatina, as lideranças políticas avaliam que o ex-prefeito e atual deputado estadual Sérgio Meneguelli não vai disputar as eleições do ano que vem. Ele é vice-presidente do Republicanos da cidade, que tem como presidente o pai do ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos (PSD). Logo, a sinalização é de que Meneguelli apoiaria Renzo na corrida pela prefeitura. 
O próprio Meneguelli, contudo, afirmou à coluna nesta sexta-feira (4), que pode, sim, concorrer à Prefeitura de Colatina. E isso devido a "uma pressão muito grande". 
"Tem tido uma pressão muito grande, até de dizerem assim: 'se você não vier candidato a prefeito, eu não voto em você mais para nada'. Isso é geral. Na cidade, quando eu passo de bicicleta, as pessoas falam 'volta, Serginho'", contou.
"É uma coisa que eu tenho que analisar. Tive mais de 100 mil votos fora de Colatina e isso é algo que tenho que levar em conta. É uma decisão que vou tomar no ano que vem", respondeu, ao ser questionado pela coluna sobre o que vai fazer em 2024.
Em 2022, Meneguelli tentou disputar o Senado, mas foi rifado pelo próprio partido. Sobrou para ele concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa.
Foi o deputado estadual mais votado da história do Espírito Santo, escolhido por 138.485 eleitores. 
A força do ex-prefeito está nas redes sociais, em que conquistou popularidade ao postar vídeos consertando praças, comendo marmita ou ao replicar memes. 
Meneguelli comandou a Prefeitura de Colatina de 2017 a 2020, quando decidiu não tentar a reeleição. 
Com o capital político acumulado em 2022, após dois anos sem mandato, esperava-se que os planos do republicano estivessem mais voltados para 2026, quando duas vagas de senador vão estar em disputa. 
Mas nada o impede de especular quanto ao pleito de 2024, o que lhe dá ao menos mais visibilidade.
O PARTIDO
O ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli, de camisa branca, desanimado durante convenção do Republicanos
O ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli, de camisa branca, desanimado durante convenção do Republicanos, em 2022 Crédito: Rafael Segatto/Divulgação
Após os dissabores do pleito de 2022, Meneguelli se disse um "estranho no ninho" no Republicanos. Ele se filiou ao partido em março de 2020. Antes, integrava o MDB.
Sair da sigla, contudo, não seria tarefa fácil. A janela para deputados estaduais trocarem de legenda ser risco de perderem o mandato só abre em 2026.
Assim, Meneguelli ficou. Na Assembleia Legislativa, o Republicanos tem, ao todo, quatro parlamentares, uma bancada alcançada, em parte, graças aos votos recebidos pelo ex-prefeito de Colatina. 
Meneguelli não age de forma coordenada com os correligionários. E tem uma postura amigável em relação ao governador Renato Casagrande (PSB).
Um dos momentos de maior destaque do ex-prefeito como deputado estadual, nestes sete meses de mandato, foi quando ele insurgiu contra o uso de terno na Assembleia e improvisou um traje jeans.
Para ser candidato a prefeito de Colatina, ele precisa do aval do Republicanos. Cerca de um mês atrás, nem o presidente estadual da legenda, Erick Musso, considerava essa possibilidade, até porque Meneguelli não havia manifestado tal intenção, diretamente. 
A coluna tentou, desde sexta-feira (4), contato com Erick, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.
Em Colatina, além de Meneguelli, há cinco nomes que ensaiam concorrer à prefeitura: o atual chefe do Executivo municipal, Guerino Balestrassi (Podemos), o ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos (PSD), o também ex-deputado estadual Genivaldo Lievore (PT), o contador e segundo colocado na disputa de 2020 para prefeito, Luciano Merlo (PL), e o empresário Vinícius Bragatto (Novo).

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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