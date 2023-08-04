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Eleições 2024

O que Casagrande vai fazer com dois aliados disputando em Colatina

Prefeito Guerino Balestrassi vai tentar a reeleição. Ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos já se colocou na corrida

Públicado em 

04 ago 2023 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

governador do Espírito Santo, Renato Casagrande participa de evento em comemoração aos 65 anos da Findes
Renato Casagrande participa de evento em comemoração aos 65 anos da Findes Crédito: Ricardo Medeiros
Ao menos cinco nomes já se movimentam para disputar a Prefeitura de Colatina, como a reportagem de A Gazeta mostrou. Entre eles, estão o atual prefeito, Guerino Balestrassi (Podemos), e o ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos (PSD). Os dois são considerados aliados do governador Renato Casagrande (PSB).
No ano que vem, o socialista teria, em tese, que decidir qual deles apoiar ou então ficar neutro. Mas o governador espera, na verdade, que Guerino e Renzo entrem em acordo.
"Tem um afastamento, hoje, por projetos políticos diferentes, mas eu tenho muita expectativa que as coisas se resolvam até o ano que vem", afirmou Casagrande, em entrevista à coluna no dia 20 de julho.
"Quando a gente tem dois aliados disputando, fica difícil de arbitrar uma posição. Então, que os dois grupos possam se unir", torceu.
Em junho, Renzo afirmou à coluna, entretanto, que só tem um jeito de isso ocorrer: se o prefeito desistir de tentar a reeleição para apoiá-lo na corrida pelo Executivo municipal.
Guerino, por sua vez, não está disposto a fazer isso. Também em junho, considerou a busca pela reeleição um caminho natural
Em julho, ao falar com a reportagem de A Gazeta, manteve o mesmo tom. 
O PSB de Colatina está mais próximo do atual prefeito que de Renzo. 
O governador já afirmou e reafirmou que, em algumas cidades, pode ficar de um lado e o PSB, de outro. Já onde mais de um aliado concorrer, pretende ficar neutro, ao menos publicamente. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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