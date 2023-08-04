O que Casagrande vai fazer com dois aliados disputando em Colatina

Renato Casagrande participa de evento em comemoração aos 65 anos da Findes Crédito: Ricardo Medeiros

Ao menos cinco nomes já se movimentam para disputar a Prefeitura de Colatina, como a reportagem de A Gazeta mostrou . Entre eles, estão o atual prefeito, Guerino Balestrassi (Podemos), e o ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos (PSD). Os dois são considerados aliados do governador Renato Casagrande (PSB).

No ano que vem, o socialista teria, em tese, que decidir qual deles apoiar ou então ficar neutro. Mas o governador espera, na verdade, que Guerino e Renzo entrem em acordo.

"Tem um afastamento, hoje, por projetos políticos diferentes, mas eu tenho muita expectativa que as coisas se resolvam até o ano que vem", afirmou Casagrande, em entrevista à coluna no dia 20 de julho.

"Quando a gente tem dois aliados disputando, fica difícil de arbitrar uma posição. Então, que os dois grupos possam se unir", torceu.

Em junho, Renzo afirmou à coluna , entretanto, que só tem um jeito de isso ocorrer: se o prefeito desistir de tentar a reeleição para apoiá-lo na corrida pelo Executivo municipal.

Em julho, ao falar com a reportagem de A Gazeta, manteve o mesmo tom.

O PSB de Colatina está mais próximo do atual prefeito que de Renzo.