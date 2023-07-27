Casagrande, de novo, põe a mão no fogo por diretor afastado do DER

Renato Casagrande Crédito: Ricardo Medeiros

O governador Renato Casagrande (PSB) vai manter a nomeação de Luiz Cesar Maretto como diretor-executivo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo (DER-ES), apesar de ele estar afastado do cargo, por decisão judicial, desde o final de abril.

A 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória prorrogou, na quarta-feira (26), o afastamento, por mais 90 dias, no âmbito de uma ação que aponta possíveis irregularidades em contratações emergenciais feitas pelo DER.

"Confiamos no Maretto, achamos que foi uma injustiça contra ele" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

"Com certeza, ele vai conseguir esclarecer tudo", complementou o governador.

Casagrande, em maio, já havia saído em defesa do diretor-executivo e afirmado que não o exoneraria, apesar de o governo ter cumprido a decisão judicial e mantido Maretto fora de atuação.

Isso não mudou após a nova decisão judicial.