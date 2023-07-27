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Decisão judicial

Casagrande, de novo, põe a mão no fogo por diretor afastado do DER

Luiz Cesar Maretto segue nomeado como diretor-executivo do órgão, apesar de o afastamento dele do cargo ter sido prorrogado por decisão judicial. "É uma injustiça contra ele", afirmou o governador, à coluna

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 13:03

Públicado em 

27 jul 2023 às 13:03
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Renato Casagrande, Governador do Estado do Espirito Santo
Renato Casagrande Crédito: Ricardo Medeiros
O governador Renato Casagrande (PSB) vai manter a nomeação de Luiz Cesar Maretto como diretor-executivo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo (DER-ES), apesar de ele estar afastado do cargo, por decisão judicial, desde o final de abril. 
A 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória prorrogou, na quarta-feira (26), o afastamento, por mais 90 dias, no âmbito de uma ação que aponta possíveis irregularidades em contratações emergenciais feitas pelo DER.
"Confiamos no Maretto, achamos que foi uma injustiça contra ele"
Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo
"Com certeza, ele vai conseguir esclarecer tudo", complementou o governador.

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Diretor do DER-ES é mantido afastado por desrespeitar decisão judicial

Casagrande, em maio, já havia saído em defesa do diretor-executivo e afirmado que não o exoneraria, apesar de o governo ter cumprido a decisão judicial e mantido Maretto fora de atuação.
Isso não mudou após a nova decisão judicial.
A prorrogação do afastamento ocorreu porque, de acordo com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), Maretto descumpriu determinações constantes na decisão anterior: manteve contato com testemunhas e foi a um canteiro de obras do DER.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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