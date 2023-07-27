Casagrande, de novo, põe a mão no fogo por diretor afastado do DER

A 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória prorrogou, na quarta-feira (26), o afastamento, por mais 90 dias, no âmbito de uma ação que aponta possíveis irregularidades em contratações emergenciais feitas pelo DER.
"Com certeza, ele vai conseguir esclarecer tudo", complementou o governador.
Casagrande, em maio, já havia saído em defesa do diretor-executivo e afirmado que não o exoneraria, apesar de o governo ter cumprido a decisão judicial e mantido Maretto fora de atuação.
Isso não mudou após a nova decisão judicial.
A prorrogação do afastamento ocorreu porque, de acordo com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), Maretto descumpriu determinações constantes na decisão anterior: manteve contato com testemunhas e foi a um canteiro de obras do DER.