Acusada de assédio eleitoral pró-Bolsonaro, empresa do ES ganha benefício fiscal inédito no governo Lula

Funcionários da Imetame durante reunião que resultou na abertura de uma ação a pedido do MPT-ES Crédito: Reprodução/@mnssouza no Twitter

No vídeo, o homem adverte que, dependendo do candidato a ser escolhido pelos trabalhadores naquele pleito, depois o eleitor "não vai poder reclamar" se ficar sem emprego. Ele ainda cita episódios de corrupção na Petrobras e diz que "a mamata acabou".

Os nomes dos candidatos ao Palácio do Planalto não são mencionados, mas o discurso leva a crer que a ideia era convencer os funcionários a votarem em Jair Bolsonaro (PL), que tentava a reeleição.

"Nós ficamos quatro anos mais ou menos sem ter uma grande obra no Brasil. Todos vocês sabem disso", afirma o homem. "Quando mudou o governo, nós nunca mais paramos, graças a Deus", complementa.

"Quando você vê pessoas falando coisas negativas e quem faz realmente esse país ir para frente e você ainda tem coragem de votar nessas pessoas. No futuro, você não vai poder reclamar. O dia em que você não tiver emprego, você não vai poder reclamar, porque você escolheu", avisa.

O MPT ingressou com uma ação civil pública contra a Imetame e apontou que o que foi retratado no vídeo configura assédio eleitoral.

Entre elas, emitir um comunicado aos funcionários, informando que "seus empregados têm o direito de escolherem livremente seus candidatos nas eleições, independentemente do partido ou da ideologia política".

57,25% Foi o percentual de votos de Bolsonaro em Aracruz no 2º turno, contra 42,75% de Lula

A ação civil pública segue em tramitação. Os autos estão conclusos para sentença desde 27 de abril de 2023.

A defesa da Imetame registrou, nos autos, que a Promotoria Eleitoral de Aracruz arquivou notícia de fato e indeferiu a instauração de procedimento investigatório de crime eleitoral.

Ou seja, se não foi comprovado crime eleitoral no episódio do vídeo, também não deveria haver caracterização de assédio eleitoral laboral.

O juiz vai decidir, o Ministério Público ou a empresa vão poder recorrer. Enfim, essa é a história jurídica do caso.

A CONQUISTA DA ZPE

Politicamente, entretanto, não deixa de ser irônico que, justamente no governo Lula, que derrotou Bolsonaro, com pequena margem, em 2022, a Imetame alcance agora uma importante conquista para o futuro de seus negócios.

A empresa solicitou, bem antes do início deste terceiro mandato do líder petista, a instalação de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) em Aracruz.

É uma espécie de "zona franca", um hub portuário em que os insumos importados para produzir bens manufaturados não pagam imposto de importação. Isso deve tornar a produção industrial capixaba mais competitiva e beneficiar, sobretudo, a Imetame.

Nesta quinta (27), Alckmin vai assinar, em Vitória, o documento para a instalação da ZPE.

Isso é bom, não estou reclamando. Errado seria se o governo federal, devido ao episódio do vídeo, deixasse de autorizar o empreendimento.

O X DA "CUESTÃO"

É claro que os trâmites para a concretização desse empreendimento não foram todos feitos de janeiro até agora. Muita coisa foi processada no governo Bolsonaro.

A questão a ser enfatizada aqui é que é desnecessário, contraproducente e até intelectualmente desonesto usar o discurso ideológico cego do "nós contra eles" em todas as esferas da vida, principalmente na econômica.

A ZPE, se tudo ocorrer de acordo com as expectativas, deve gerar mais empregos, diferentemente do quadro pintado meses atrás para os trabalhadores da Imetame.

A economia, neste início da gestão Lula 3, tem dado bons sinais. Não quer dizer que a situação vai continuar assim nos próximos três anos e meio, o que depende de muitos fatores. A postura do governo e o resultado das votações no Congresso Nacional são alguns deles.

Se a coisa melhorar ou desandar, não vai ser por que "a mamata acabou", por qualquer outra frase feita ou meme. Estamos na vida real.

A coluna tentou contato com a assessoria de comunicação da Imetame na noite desta quarta-feira (26), mas não obteve retorno até a publicação deste texto.