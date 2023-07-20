Após Sesc desistir de hotel em Santa Teresa, veja qual vai ser o destino da área

Antiga residência oficial do governador em Santa TeresaCrédito: Evandro Seixas Thome/STN
O Sesc desistiu de construir um hotel em Santa Teresa e vai devolver a área de 100 mil m² ao governo do Espírito Santo, como revelou o colunista Abdo Filho. Nesta quinta-feira (20), o governador Renato Casagrande (PSB) contou à coluna que pretende transferir o terreno para o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), responsável pelo Museu de Biologia Professor Mello Leitão.
O INMA é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e já gerencia duas áreas de conservação — a Estação Biológica de São Lourenço e a Estação Biológica de Santa Lúcia.
"Eu falei com a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que meu desejo é transferir a área para o Instituto Nacional da Mata Atlântica. O objetivo é ampliar laboratórios e área de proteção ambiental. Vou discutir isso com o prefeito, com os vereadores e com a comunidade de Santa Teresa. Mas meu desejo é manter a área preservada", afirmou Casagrande, na manhã desta quinta-feira (20).
A área de 100 mil m² fica na entrada de Santa Teresa e foi doada por Aurélio Gramlisch, um fazendeiro local, em 1967, para a construção de uma casa de veraneio — ou de inverno, de férias, enfim — para o governador do estado. Na época, quem administrava o Espírito Santo era Christiano Dias Lopes Filho.
A residência oficial foi construída. Em 2006, no primeiro mandato de Hartung, uma lei cedeu o imóvel ao município de Santa Teresa para "a instalação de um Centro de Treinamento em Educação e Meio Ambiente, bem como fica o Município de Santa Teresa autorizado a construir no referido imóvel o Parque Temático Augusto Ruschi".
Quatro anos depois, o parque não havia saído do papel. E aí a Lei 9.606, de 27 de dezembro de 2010, doou a área ao ao Serviço Social do Comércio (Sesc), que é uma entidade privada sem fins lucrativos.
"A área objeto da doação será destinada à construção de um hotel e à instalação de projetos de turismo e lazer, não podendo ser dada outra destinação ao imóvel", diz a lei.
AÇÃO POPULAR
A ideia da construção de um hotel enfrentou resistências. Ambientalistas, entre eles um filho e um neto de Augusto Ruschi, ingressaram com uma ação popular.
"Antes mesmo da inauguração do Parque (Parque Temático Augusto Ruschi), toda a área e com ela as benfeitorias realizadas com recursos municipais, foi simplesmente doada a uma instituição particular", argumentaram, no processo.
Em 2017, sentença da Vara Única de Santa Teresa determinou que "seja mantido o Parque Temático Augusto Ruschi, bem como a Casa em Memória do ex-governador, sem prejuízo de construção do hotel".
O Movimento Salve o Parque, em defesa de um parque natural na região, comemorou: "O SESC tomou a decisão certa e nobre. Os jovens, crianças, famílias e turistas teresenses precisam de um local esbanjando natureza, cultura, vida, amor e paz para socialização no coração de Santa Teresa. Agora é a vez do governo do estado e da prefeitura fazerem a coisa certa. Estamos no caminho certo!!!! Bora continuar conversando e lutando pelo Parque Augusto Ruschi, para que seja um bem público bem utilizado", registrou, em publicação no Facebook.
ABANDONO
Parque Ecoturístico de Santa TeresaCrédito: Movimento Salve o Parque
"O parque está abandonado, foi fechado assim que ocorreu a doação. Foi um prejuízo grande para a população. Inclusive, havia acabado de ser reformado, com dinheiro do governo federal. Passaram-se anos e nada foi feito", afirmou o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania).
No ano passado, na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar de Conservação da Biodiversidade Capixaba, presidida por Gandini, realizou audiências públicas sobre o tema.
"Estou pedindo a revogação da legislação da doação e a abertura de crédito para que o governo possa devolver o parque à população da região", complementou o deputado.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.