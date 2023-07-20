Após Sesc desistir de hotel em Santa Teresa, veja qual vai ser o destino da área

Antiga residência oficial do governador em Santa Teresa Crédito: Evandro Seixas Thome/STN

O Sesc desistiu de construir um hotel em Santa Teresa e vai devolver a área de 100 mil m² ao governo do Espírito Santo, como revelou o colunista Abdo Filho . Nesta quinta-feira (20), o governador Renato Casagrande (PSB) contou à coluna que pretende transferir o terreno para o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), responsável pelo Museu de Biologia Professor Mello Leitão.

Se isso se concretizar, vai ser o fim de um imbróglio que se arrasta ao menos desde 2010, quando a área foi doada, no final do governo Paulo Hartung, ao Sesc, por meio de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa.

O INMA é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e já gerencia duas áreas de conservação — a Estação Biológica de São Lourenço e a Estação Biológica de Santa Lúcia.

"Eu falei com a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que meu desejo é transferir a área para o Instituto Nacional da Mata Atlântica. O objetivo é ampliar laboratórios e área de proteção ambiental. Vou discutir isso com o prefeito, com os vereadores e com a comunidade de Santa Teresa. Mas meu desejo é manter a área preservada", afirmou Casagrande, na manhã desta quinta-feira (20).

A área de 100 mil m² fica na entrada de Santa Teresa e foi doada por Aurélio Gramlisch, um fazendeiro local, em 1967, para a construção de uma casa de veraneio — ou de inverno, de férias, enfim — para o governador do estado. Na época, quem administrava o Espírito Santo era Christiano Dias Lopes Filho.

A residência oficial foi construída. Em 2006, no primeiro mandato de Hartung, uma lei cedeu o imóvel ao município de Santa Teresa para "a instalação de um Centro de Treinamento em Educação e Meio Ambiente, bem como fica o Município de Santa Teresa autorizado a construir no referido imóvel o Parque Temático Augusto Ruschi".

Quatro anos depois, o parque não havia saído do papel. E aí a Lei 9.606, de 27 de dezembro de 2010, doou a área ao ao Serviço Social do Comércio (Sesc), que é uma entidade privada sem fins lucrativos.

"A área objeto da doação será destinada à construção de um hotel e à instalação de projetos de turismo e lazer, não podendo ser dada outra destinação ao imóvel", diz a lei.

AÇÃO POPULAR

A ideia da construção de um hotel enfrentou resistências. Ambientalistas, entre eles um filho e um neto de Augusto Ruschi, ingressaram com uma ação popular.

"Antes mesmo da inauguração do Parque (Parque Temático Augusto Ruschi), toda a área e com ela as benfeitorias realizadas com recursos municipais, foi simplesmente doada a uma instituição particular", argumentaram, no processo.

Em 2017, sentença da Vara Única de Santa Teresa determinou que "seja mantido o Parque Temático Augusto Ruschi, bem como a Casa em Memória do ex-governador, sem prejuízo de construção do hotel".

O Movimento Salve o Parque, em defesa de um parque natural na região, comemorou: "O SESC tomou a decisão certa e nobre. Os jovens, crianças, famílias e turistas teresenses precisam de um local esbanjando natureza, cultura, vida, amor e paz para socialização no coração de Santa Teresa. Agora é a vez do governo do estado e da prefeitura fazerem a coisa certa. Estamos no caminho certo!!!! Bora continuar conversando e lutando pelo Parque Augusto Ruschi, para que seja um bem público bem utilizado", registrou, em publicação no Facebook.

ABANDONO

Parque Ecoturístico de Santa Teresa Crédito: Movimento Salve o Parque

"O parque está abandonado, foi fechado assim que ocorreu a doação. Foi um prejuízo grande para a população. Inclusive, havia acabado de ser reformado, com dinheiro do governo federal. Passaram-se anos e nada foi feito", afirmou o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania).

No ano passado, na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar de Conservação da Biodiversidade Capixaba, presidida por Gandini, realizou audiências públicas sobre o tema.