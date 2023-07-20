Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
100 mil m²

Após Sesc desistir de hotel em Santa Teresa, veja qual vai ser o destino da área

Governador Renato Casagrande entrou em contato com a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. E contou à coluna o que pretende fazer com terreno de 100 mil m² que vai ser devolvido ao estado

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 13:23

Públicado em 

20 jul 2023 às 13:23
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Antiga residência oficial do governador do ES em Santa Teresa
Antiga residência oficial do governador em Santa Teresa Crédito: Evandro Seixas Thome/STN
O Sesc desistiu de construir um hotel em Santa Teresa e vai devolver a área de 100 mil m² ao governo do Espírito Santo, como revelou o colunista Abdo Filho. Nesta quinta-feira (20), o governador Renato Casagrande (PSB) contou à coluna que pretende transferir o terreno para o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), responsável pelo Museu de Biologia Professor Mello Leitão.
Se isso se concretizar, vai ser o fim de um imbróglio que se arrasta ao menos desde 2010, quando a área foi doada, no final do governo Paulo Hartung, ao Sesc, por meio de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa. 
O INMA é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e já gerencia duas áreas de conservação — a Estação Biológica de São Lourenço e a Estação Biológica de Santa Lúcia.
"Eu falei com a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que meu desejo é transferir a área para o Instituto Nacional da Mata Atlântica. O objetivo é ampliar laboratórios e área de proteção ambiental. Vou discutir isso com o prefeito, com os vereadores e com a comunidade de Santa Teresa. Mas meu desejo é manter a área preservada", afirmou Casagrande, na manhã desta quinta-feira (20). 
A área de 100 mil m² fica na entrada de Santa Teresa e foi doada por Aurélio Gramlisch, um fazendeiro local, em 1967, para a construção de uma casa de veraneio — ou de inverno, de férias, enfim — para o governador do estado. Na época, quem administrava o Espírito Santo era Christiano Dias Lopes Filho. 
A residência oficial foi construída. Em 2006, no primeiro mandato de Hartung, uma lei cedeu o imóvel ao município de Santa Teresa para "a instalação de um Centro de Treinamento em Educação e Meio Ambiente, bem como fica o Município de Santa Teresa autorizado a construir no referido imóvel o Parque Temático Augusto Ruschi".
Quatro anos depois, o parque não havia saído do papel. E aí a Lei 9.606, de 27 de dezembro de 2010, doou a área ao ao Serviço Social do Comércio (Sesc), que é uma entidade privada sem fins lucrativos.
"A área objeto da doação será destinada à construção de um hotel e à instalação de projetos de turismo e lazer, não podendo ser dada outra destinação ao imóvel", diz a lei.
AÇÃO POPULAR
A ideia da construção de um hotel enfrentou resistências. Ambientalistas, entre eles um filho e um neto de Augusto Ruschi, ingressaram com uma ação popular.
"Antes mesmo da inauguração do Parque (Parque Temático Augusto Ruschi), toda a área e com ela as benfeitorias realizadas com recursos municipais, foi simplesmente doada a uma instituição particular", argumentaram, no processo.
Em 2017, sentença da Vara Única de Santa Teresa determinou que "seja mantido o Parque Temático Augusto Ruschi, bem como a Casa em Memória do ex-governador, sem prejuízo de construção do hotel".
O Sesc, porém, decidiu não colocar o empreendimento de pé. A nova gestão da Fecomércio-ES avalia que a prioridade é investir mais em equipamentos culturais e sociais. 
O Movimento Salve o Parque, em defesa de um parque natural na região, comemorou: "O SESC tomou a decisão certa e nobre. Os jovens, crianças, famílias e turistas teresenses precisam de um local esbanjando natureza, cultura, vida, amor e paz para socialização no coração de Santa Teresa. Agora é a vez do governo do estado e da prefeitura fazerem a coisa certa. Estamos no caminho certo!!!! Bora continuar conversando e lutando pelo Parque Augusto Ruschi, para que seja um bem público bem utilizado", registrou, em publicação no Facebook.
ABANDONO
Parque Ecoturístico de Santa Teresa
Parque Ecoturístico de Santa Teresa Crédito: Movimento Salve o Parque
"O parque está abandonado, foi fechado assim que ocorreu a doação. Foi um prejuízo grande para a população. Inclusive, havia acabado de ser reformado, com dinheiro do governo federal. Passaram-se anos e nada foi feito", afirmou o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania).
No ano passado, na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar de Conservação da Biodiversidade Capixaba, presidida por Gandini, realizou audiências públicas sobre o tema.
"Estou pedindo a revogação da legislação da doação e a abertura de crédito para que o governo possa devolver o parque à população da região", complementou o deputado.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Audifax cola adesivo do PP no peito e nega disputar a Prefeitura de Vitória

As duas vezes em que o gabinete de crise do Ministério Público do ES foi acionado

A "estratégia de persuasão" de Marcos do Val revelada em mensagens

Para fazer concurso, Assembleia do ES incentiva aposentadoria de servidores

Prefeito de cidade do ES diz que vai vetar reajustes

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Renato Casagrande Santa Teresa Sesc Augusto Ruschi Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados