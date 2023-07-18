Audifax cola adesivo do PP no peito e nega disputar a Prefeitura de Vitória

Audifax Barcelos na convenção do PP Crédito: Letícia Gonçalves

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos foi uma das presenças na concorrida convenção do Progressistas, no sábado (15), em Vitória. Da esquerda à direita, como a coluna mostrou, diversas lideranças políticas incensaram o novo presidente estadual do PP, o deputado federal Da Vitória.

Audifax deixou o local mais cedo. Ele descia a rampa do cerimonial da Aspomires (Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros) quando deparou-se com esta colunista.

O ex-prefeito exibia no peito — sobre a camisa — um adesivo do PP, que foi distribuído a todos que chegavam à convenção. Ele foi convidado a se filiar ao partido. Dias antes, na segunda-feira (10), reuniu-se com toda a diretoria do Progressistas, que reforçou o chamado.

Audifax, contudo, segue sem partido. "Eu pedi um tempo e agradeci também. Acho que eu não tenho que definir isso agora, né? A gente tem tempo, vou decidir isso mais para frente", contou, à coluna.

Quem quiser ser candidato em 2024, tem que estar filiado a algum partido até seis meses antes da eleição, o que corresponde ao início de abril do ano que vem.

O ex-prefeito da Serra saiu da Rede, um partido de centro-esquerda, em outubro de 2022.

Após passar por PT, PDT e PSB, ele deixou a legenda da ministra Marina Silva para apoiar, no segundo turno, o então candidato do PL ao governo do Espírito Santo, Carlos Manato, cuja figura estava entrelaçada ao ícone da extrema direita brasileira, Jair Bolsonaro.

Agora, o ex-prefeito fala com naturalidade sobre a possibilidade de integrar os quadros do PP, um partido de direita que personifica o Centrão.

A bem da verdade, Audifax nunca foi propriamente um político identificado com a esquerda. Tanto que, no ano passado, o PSOL, federado com a Rede, nem o apoiou na corrida pelo Palácio Anchieta.

O próprio ex-prefeito se define como de esquerda, considerando o combate às desigualdades sociais; de direita, nos costumes, e de centro em relação à economia.

VITÓRIA OU SERRA?

A definição da sigla à qual vai se filiar é crucial para o destino de Audifax em 2024. Leitor da coluna já até recebeu telefonema com um extenso questionário a respeito da disputa pela Prefeitura de Vitória.

Tradicional nome da Serra, onde foi prefeito por três mandatos, o ex-redista apareceu como opção a ser escolhida pelo eleitor da Capital, na simulação de cenários.

À coluna, Audifax revelou que recebeu convite de dois partidos para protagonizar a empreitada em Vitória. Mas descartou a ideia.

"Fiquei feliz e honrado com isso, tenho muita relação com Vitória, morei aqui durante 30 anos. mas a nossa base é a Serra, nosso foco é a Serra", resumiu.

Apesar de, principalmente, nas redes sociais, dar sinais de que pretende tentar um quarto mandato à frente da prefeitura serrana, ele titubeia:

"Vou deixar essa definição mais para frente, diferentemente do ano passado. No ano passado, eu afirmava para vocês e assumia o compromisso com todo mundo que eu era candidato a governador. Agora, é diferente, não estou assumindo esse compromisso com ninguém. Tenho disposição, saúde e vontade (de disputar a Prefeitura da Serra), mas a construção vai ser definida lá na frente."

RESULTADO DE 2022

Em 2022, realmente, com bastante antecedência, Audifax Barcelos já colocava o bloco na rua e se dizia pré-candidato ao Palácio Anchieta, o que se confirmou.

O desempenho do então redista, porém, foi tímido. Ele obteve 6,51% dos votos e ficou em quarto lugar. Ele creditou o resultado ao fato de não ter se posicionado na balança ideológica.

Ser de esquerda, de direita e de centro ao mesmo tempo e não ter apoiado nem Bolsonaro nem Lula (PT) na corrida presidencial cobrou um preço.

O capital político do ex-prefeito, que desde dezembro de 2020 está na planície, sem mandato, está em teste. Por isso, a cautela.

O FATOR CASAGRANDE

O PP, por sua vez, esteve no palanque do governador desde o início e compõe a administração estadual.

Para completar, o Progressistas também tem proximidade com o PDT do atual prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, rival de Audifax. O presidente estadual dos pedetistas, Weverson Meireles, que é secretário de Turismo de Casagrande, esteve na convenção, no sábado.

Se o PP filiar Audifax para lançá-lo à Prefeitura da Serra no ano que vem, vai entrar em rota de colisão com Vidigal, aliado do governador.

É uma equação eleitoral difícil de resolver.