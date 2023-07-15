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Paz selada

Fim da crise entre Da Vitória e Casagrande

Deputado e governador do ES reuniram-se duas vezes nos últimos dias. PP, presidido por Da Vitória, fica no governo. Partido também mantém proximidade com Pazolini

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 16:40

Públicado em 

15 jul 2023 às 16:40
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado federal Da Vitória
Deputado federal Da Vitória Crédito: Caique Maron/Divulgação
O deputado federal Da Vitória foi eleito, neste sábado (15), presidente estadual do Progressistas (PP). Na prática, ele já liderava o partido desde abril, por determinação da Executiva nacional da sigla. Agora, foi chancelado em convenção.
O evento contou com representantes de diversas legendas, como o Republicanos de Erick Musso e Lorenzo Pazolini e o PSB do governador Renato Casagrande, representado pelo presidente estadual da legenda, Alberto Gavini. O vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) também marcou presença e teve lugar de destaque à mesa.
A profusão de lideranças, da direita à esquerda, deu o termômetro da popularidade do PP no Espírito Santo. Parecia até a aliança que reelegeu Casagrande em 2022, com algumas exceções, como o PT, que não participou da convenção do Progressistas.
Ao discursar, Da Vitória revelou que, na noite anterior, havia recebido um telefonema do governador, para falar sobre filiações de prefeitos. 
A coluna quis saber, então, a quantas anda a relação com o chefe do Executivo. Ao menos desde maio, o novo presidente do PP e Casagrande, aliados há anos, estavam afastados. 
Da Vitória contou que esteve com o governador, em Brasília, por ocasião das discussões sobre a reforma tributária e, na última quarta-feira (12), foi ao Palácio Anchieta.
A paz foi selada. "O governador tem muito respeito pela minha pessoa, assim como eu tenho pela dele. O governo do estado é um parceiro nosso", afirmou o deputado.
O Progressistas segue no primeiro escalão, com o secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.
"A vida é assim. A esposa às vezes fica um tempinho sem falar, irmão, tio, pai. Parceiros precisam entender o tempo de cada pessoa"
Da Vitória - Deputado federal e presidente do PP-ES
O governador creditava o afastamento a Da Vitória. Este, por sua vez, negava haver qualquer problema. Ambos se dispunham a dialogar um com o outro, mas isso nunca se concretizava.
Como pano de fundo, havia a iminente aliança entre o PP e o Republicanos na Capital do Espírito Santo. O prefeito Pazolini, embora tenha empreendido, recentemente, uma aproximação institucional com o Palácio Anchieta, está longe de ser um aliado de Casagrande. 
O PP não embarcou na gestão municipal, mas o tête-à-tête entre a legenda e o Republicanos segue de vento em popa. 
Prova disso foram as presenças à mesa de Erick Musso, que preside o partido no Espírito Santo, e do próprio Pazolini na convenção progressista.
O clima entre as siglas foi bastante amistoso e o prefeito já fez até as contas: "Dez mais 11 é 21". A referência foi aos números de urna do Republicanos (10) e do PP (11), que, para ele, atuam em "dobradinha".
"Nossa cidade recebe de braços abertos toda a família do PP", frisou Pazolini.
Da Vitória e Erick, questionados pela coluna, afirmaram que ainda não foi definido o embarque oficial do PP na administração de Vitória, mas as tratativas continuam.
Único vereador do Progressistas em Vitória, Anderson Goggi vota a favor dos projetos enviados pelo Executivo.
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço Crédito: Letícia Gonçalves
Enquanto isso, a principal conversa ao pé do ouvido flagrada pela coluna na convenção estadual do PP foi protagonizada por Pazolini e Ricardo Ferraço. Os dois, sentados lado a lado, trocaram figurinhas durante quase todo o tempo. 
"Está aqui o governador Ferraço, que representa muito bem o governo do estado e dá orgulho para o Espírito Santo", elogiou o prefeito, ao discursar, esquecendo de falar "vice" antes da palavra "governador".
Ricardo é ideologicamente mais alinhado a Pazolini do que Casagrande. O tucano é de centro-direita.
O secretário estadual da Casa Civil, Davi Diniz, também se fez presente e cumprimentou o prefeito.
"É o quinto ano que o Progressistas está à frente da Sedurb, com Marcus Vicente. O PP sempre esteve no projeto do governo Casagrande e a relação é muito boa. É legítimo os partidos buscarem outras relações, outros partidos. A relação do Progressistas com o governo do estado não altera em nada", afirmou Diniz, à coluna, ao ser questionado sobre a proximidade do PP com o Republicanos.
Gavini, presidente estadual do PSB, foi mais longe. Ao microfone, exortou o Progressitas como parceiro para as próximas eleições:
"Que possamos nos manter juntos, já pensando nas eleições de 2024 e 2026"
Alberto Gavini - Presidente estadual do PSB
Ele falava da parceria entre PSB e PP, mas Da Vitória tem uma ideia ainda mais abrangente.
Pela terceira vez, o deputado apostou com a coluna que até Casagrande e Pazolini vão se unir, num futuro não muito distante:
"Pode ser que amanhã estejam próximos. Tenho certeza que isso vai acontecer, porque são líderes que têm uma missão coletiva (...) Pela minha vontade, isso já teria acontecido. Trabalho para que as pessoas possam se unir. Às vezes, o distanciamento é num processo eleitoral, em que as pessoas precisam defender as suas ideias, mas, depois, podem colaborar".

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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