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Progressistas

Da Vitória é o novo presidente estadual do PP

Ele assume o posto após Marcus Vicente; informação foi confirmada em postagem nas redes sociais

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 09:23

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

11 abr 2023 às 09:23
Da Vitória (à esquerda) é o novo presidente estadual do PP
Da Vitória (à esquerda) é o novo presidente estadual do PP Crédito: Instagram/Reprodução
O deputado federal Da Vitória é o novo presidente do Progressistas (PP) no Espírito Santo. A informação foi confirmada por meio das redes sociais. Ele assume o posto após Marcus Vicente, que foi líder do partido por muitos anos.
Da Vitória declarou que está “ciente da responsabilidade e dos desafios” e frisou que pretende “dialogar e trabalhar para ampliar ainda mais nosso tamanho no Estado”, em conjunto com o presidente nacional da legenda, senador Ciro Nogueira, e o deputado federal Evair de Melo, com quem divide a bancada, e é vice-presidente estadual do partido.
“Na eleição de 2022, o Progressistas capixaba elegeu dois deputados federais e dois deputados estaduais. Além de ser um dos maiores partidos do Brasil, também é aqui. Temos um quadro com grandes nomes que contribuem diretamente com o desenvolvimento do País.”

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