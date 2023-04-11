Da Vitória é o novo presidente estadual do PP

O deputado federal Da Vitória é o novo presidente do Progressistas (PP) no Espírito Santo. A informação foi confirmada por meio das redes sociais. Ele assume o posto após Marcus Vicente, que foi líder do partido por muitos anos.
Da Vitória declarou que está “ciente da responsabilidade e dos desafios” e frisou que pretende “dialogar e trabalhar para ampliar ainda mais nosso tamanho no Estado”, em conjunto com o presidente nacional da legenda, senador Ciro Nogueira, e o deputado federal Evair de Melo, com quem divide a bancada, e é vice-presidente estadual do partido.
“Na eleição de 2022, o Progressistas capixaba elegeu dois deputados federais e dois deputados estaduais. Além de ser um dos maiores partidos do Brasil, também é aqui. Temos um quadro com grandes nomes que contribuem diretamente com o desenvolvimento do País.”