Após estremecimento, Pazolini e Piquet trocam elogios na Câmara de Vitória

Leandro Piquet e Lorenzo Pazolini Crédito: Letícia Gonçalves

A eleição de 2024, nos bastidores, também é lembrada com um fator que pesa na conta. Piquet poderia postular a vaga de vice, no caso de Pazolini tentar a reeleição, o que é bastante provável.

Mas o secretário de Governo, Aridelmo Teixeira (Novo), é outro nome lembrado. Claro que vice é coisa que se decide aos 45 do segundo tempo. As especulações e movimentações, porém, começam desde já.

Aridelmo foi criticado publicamente por Piquet em sessão da Câmara por mais de uma vez, em um momento em que o presidente do Legislativo não falava havia cerca de um mês com o prefeito. O clima estava pesado.

Eis que o ex-deputado e presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, entrou em cena para apaziguar a situação. Há muita água para rolar por baixo da ponte, mas, hoje, ao menos publicamente, as coisas melhoraram bastante entre Piquet e Pazolini.

Prova disso é que, na prestação de contas que o prefeito fez aos vereadores, nesta quarta-feira (12), a troca de elogios entre os dois imperou.

Piquet lembrou que todos os projetos enviados pela prefeitura à Câmara foram pautados e aprovados e destacou a relação partidária que tem com o prefeito. "É uma honra estar ombreado com vossa excelência", afirmou o vereador.

Pazolini, por sua vez, elogiou "a condução serena" de Piquet à frente da Câmara, "um presidente que está ao lado do povo". "Harmonia e independência sempre", frisou o prefeito.

Aridelmo, em lugar de destaque à mesa, desta vez não foi atacado.

O prefeito ouviu críticas e questionamentos mais ácidos dos três vereadores de oposição, Karla Coser (PT), Vinícius Simões (Cidadania) e André Moreira (PSOL), mas foi incensado pela maioria dos parlamentares, que integram a base aliada.