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Prestação de contas

Após estremecimento, Pazolini e Piquet trocam elogios na Câmara de Vitória

O prefeito e o presidente da Câmara estavam afastados, mas após intervenção de um aliado em comum, voltaram às boas

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 16:16

Públicado em 

12 jul 2023 às 16:16
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Leandro Piquet e Lorenzo Pazolini
Leandro Piquet e Lorenzo Pazolini Crédito: Letícia Gonçalves
Como a coluna mostrou, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e o presidente da Câmara Municipal, Leandro Piquet, ambos do Republicanos, andaram se estranhando recentemente. Resultado de sequelas das eleições de 2022, quando o chefe do Executivo não se empenhou na campanha do colega de partido para deputado estadual, e devido ao veto do prefeito ao reajuste aos salários dos vereadores da cidade. 
A eleição de 2024, nos bastidores, também é lembrada com um fator que pesa na conta. Piquet poderia postular a vaga de vice, no caso de Pazolini tentar a reeleição, o que é bastante provável.
Mas o secretário de  Governo, Aridelmo Teixeira (Novo), é outro nome lembrado. Claro que vice é coisa que se decide aos 45 do segundo tempo. As especulações e movimentações, porém, começam desde já.
Aridelmo foi criticado publicamente por Piquet em sessão da Câmara por mais de uma vez, em um momento em que o presidente do Legislativo não falava havia cerca de um mês com o prefeito. O clima estava pesado.
Eis que o ex-deputado e presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, entrou em cena para apaziguar a situação. Há muita água para rolar por baixo da ponte, mas, hoje, ao menos publicamente, as coisas melhoraram bastante entre Piquet e Pazolini.
Prova disso é que, na prestação de contas que o prefeito fez aos vereadores, nesta quarta-feira (12), a troca de elogios entre os dois imperou.
Piquet lembrou que todos os projetos enviados pela prefeitura à Câmara foram pautados e aprovados e destacou a relação partidária que tem com o prefeito. "É uma honra estar ombreado com vossa excelência", afirmou o vereador.
Pazolini, por sua vez, elogiou "a condução serena" de Piquet à frente da Câmara, "um presidente que está ao lado do povo". "Harmonia e independência sempre", frisou o prefeito.
Aridelmo, em lugar de destaque à mesa, desta vez não foi atacado. 
O prefeito ouviu críticas e questionamentos mais ácidos dos três vereadores de oposição, Karla Coser (PT), Vinícius Simões (Cidadania) e André Moreira (PSOL), mas foi incensado pela maioria dos parlamentares, que integram a base aliada.
O estresse provocado pelo veto ao reajuste salarial dos vereadores, que foi derrubado, ficou para trás. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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