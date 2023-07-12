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Prefeitura de Vitória

Pazolini diz que vai anunciar reajuste para servidores em breve

O prefeito de Vitória passou praticamente sem percalços pela prestação de contas em que respondeu a perguntas de vereadores

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 15:24

Públicado em 

12 jul 2023 às 15:24
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Prefeito Lorenzo Pazolini presta contas na Câmara de Vitória
Prefeito Lorenzo Pazolini presta contas na Câmara de Vitória Crédito: Letícia Gonçalves
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), passou praticamente sem percalços pela prestação de contas em que respondeu a perguntas de vereadores nesta quarta-feira (12), na Câmara Municipal.
Em meio às quase cinco horas em que permaneceu no plenário, Pazolini afirmou que os servidores da prefeitura vão contar com reajuste salarial em 2023.
Questionado pela coluna ao sair da Casa, o prefeito disse que ainda não há definição sobre o percentual a ser concedido e nem o mês de aplicação do aumento.
“Isso ainda está em estudo, mas não vai demorar, vai ser em breve o anúncio” adiantou.
O prefeito foi incensado pelos vereadores da base aliada, com elogios e perguntas que levantavam a bola para o republicano cortar.
Pazolini diz que vai anunciar reajuste para servidores em breve
Como a maioria dos parlamentares é governista, as críticas partiram apenas dos três vereadores de oposição: Karla Coser (PT), Vinicius Simões (Cidadania) e André Moreira (PSOL).
O episódio do veto de Pazolini a outro reajuste, aos salários dos vereadores, que abalou a relação entre Executivo e Legislativo no final de março e no início de junho, não deixou sequelas duradouras.
Nas galerias da Câmara, uma claque apoiava o prefeito e exortava os secretários municipais presentes.
Até o procurador municipal, Tarek Moussalem, tão criticado pelo parecer que embasou o veto do prefeito, recebeu gritinhos de aprovação da plateia, após pedido do vereador Davi Esmael (PSD).
Outro integrante da gestão municipal que recentemente foi alvo da ira de alguns parlamentares, o secretário de Governo, Aridelmo Teixeira (Novo), teve lugar de destaque à mesa e não foi alvo de nenhum petardo.
Pazolini e aliados referiram-se às pessoas na galeria como “lideranças comunitárias”. O prefeito saiu do plenário ao som de um grito de guerra entoado pela “torcida”: “Desenrola, bate e vem com Pazolini”.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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