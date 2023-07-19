Prefeito de cidade do ES diz que vai vetar reajustes

Reajuste para vereadores, prefeito e vice foi aprovado em sessão da Câmara de Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução/YouTube

Como a reportagem de A Gazeta mostrou , a Câmara de Santa Maria de Jetibá aprovou, na última segunda-feira (17), reajustes de até 31,3% nos salários dos cargos de prefeito, vice e vereadores, a partir de 2025.

São dois projetos de lei. O que trata do Executivo eleva o vencimento do prefeito de R$ 22,5 mil para R$ 29,6 mil brutos mensais. E o do vice, de R$ 11,2 mil para R$ 14,8 mil. O mesmo texto prevê o pagamento de 13º salário para os agentes políticos do município.

Como isso seria aplicado a partir de 2025, o atual prefeito, Hilário Roepke (PSB), o Gatinha, não seria beneficiado, já que está no segundo mandato consecutivo e, assim, não pode tentar a reeleição.

Aliás, ele exerce o quinto mandato, não subsequente, como chefe do Executivo municipal.

Hilário Roepke telefonou para a coluna nesta quarta-feira (19) e afirmou que vai vetar o projeto e, desta forma, barrar o aumento aos salários dos cargos de prefeito e vice. "Pode me cobrar", destacou.

"Sou radicalmente contra o aumento para prefeito e vice. Isso vai ser vetado" Hilário Roepke (PSB) - Prefeito de Santa Maria de Jetibá

Quanto ao reajuste aos salários dos vereadores para a próxima legislatura, previsto no outro projeto de lei, o prefeito diz ser contrário, mas vai analisar.

Ele avalia vetar ou não se manifestar (não vetar nem sancionar), o que faria o texto ser promulgado pelo Legislativo e passar a valer em 2025, de qualquer forma. "São Poderes diferentes, então vou deixar eles tomarem a decisão", afirmou Gatinha.

Depois, porém, afirmou que pode assinar o veto. "Ainda não conheço o projeto, não chegou para mim, então está em análise", complementou.

O presidente da Câmara de Santa Maria, Joel Ponath, é do mesmo partido do prefeito, o PSB. Ele não votou — o presidente somente vota em caso de empate —, mas defendeu a aprovação dos reajustes, argumentou que "está dentro da lei".

Questionado pela coluna sobre qual orientação deu aos vereadores que integram sua base de apoio na Câmara quanto à votação dos projetos, Hilário Roepke afirmou que apenas foi informado por Joel Ponath que os textos iriam a votação:

"Só recebi a visita do presidente da Câmara e do controlador, comunicando que iriam fazer. Eu fui claro dizendo que não queria que colocassem o Executivo junto".

RECEITA EM QUEDA

A receita da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá está em queda. De acordo com o prefeito, houve queda significativa no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e a cidade tem arrecadado R$ 1,3 milhão a menos por mês.

Diante disso, um decreto de redução de gastos está em vigor até outubro. "Cortamos despesas com hora extra, combustível, gás, café e extensão de carga horária", narrou Roepke.