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Redução de gastos

Prefeito de cidade do ES diz que vai vetar reajustes

O veto é ao aumento dos salários dos cargos de prefeito e vice. Já o reajuste para os vereadores está em análise

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 11:04

Públicado em 

19 jul 2023 às 11:04
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Reajuste para vereadores, prefeito e vice foi aprovado em sessão da Câmara de Santa Maria de Jetibá de segunda-feira (17)
Reajuste para vereadores, prefeito e vice foi aprovado em sessão da Câmara de Santa Maria de Jetibá  Crédito: Reprodução/YouTube
Como a reportagem de A Gazeta mostrou, a Câmara de Santa Maria de Jetibá aprovou, na última segunda-feira (17), reajustes de até 31,3% nos salários dos cargos de prefeito, vice e vereadores, a partir de 2025.
São dois projetos de lei. O que trata do Executivo eleva o vencimento do prefeito de R$ 22,5 mil para R$ 29,6 mil brutos mensais. E o do vice, de R$ 11,2 mil para R$ 14,8 mil. O mesmo texto prevê o pagamento de 13º salário para os agentes políticos do município.
Como isso seria aplicado a partir de 2025, o atual prefeito, Hilário Roepke (PSB), o Gatinha, não seria beneficiado, já que está no segundo mandato consecutivo e, assim, não pode tentar a reeleição.
Aliás, ele exerce o quinto mandato, não subsequente, como chefe do Executivo municipal.
Hilário Roepke telefonou para a coluna nesta quarta-feira (19) e afirmou que vai vetar o projeto e, desta forma, barrar o aumento aos salários dos cargos de prefeito e vice. "Pode me cobrar", destacou.
"Sou radicalmente contra o aumento para prefeito e vice. Isso vai ser vetado"
Hilário Roepke (PSB) - Prefeito de Santa Maria de Jetibá
Quanto ao reajuste aos salários dos vereadores para a próxima legislatura, previsto no outro projeto de lei, o prefeito diz ser contrário, mas vai analisar.
Ele avalia vetar ou não se manifestar (não vetar nem sancionar), o que faria o texto ser promulgado pelo Legislativo e passar a valer em 2025, de qualquer forma. "São Poderes diferentes, então vou deixar eles tomarem a decisão", afirmou Gatinha.
Depois, porém, afirmou que pode assinar o veto. "Ainda não conheço o projeto, não chegou para mim, então está em análise", complementou.
O presidente da Câmara de Santa Maria, Joel Ponath, é do mesmo partido do prefeito, o PSB. Ele não votou — o presidente somente vota em caso de empate —, mas defendeu a aprovação dos reajustes, argumentou que "está dentro da lei".
Questionado pela coluna sobre qual orientação deu aos vereadores que integram sua base de apoio na Câmara quanto à votação dos projetos, Hilário Roepke afirmou que apenas foi informado por Joel Ponath que os textos iriam a votação:
"Só recebi a visita do presidente da Câmara e do controlador, comunicando que iriam fazer. Eu fui claro dizendo que não queria que colocassem o Executivo junto".
RECEITA EM QUEDA
A receita da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá está em queda. De acordo com o prefeito, houve queda significativa no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e a cidade tem arrecadado R$ 1,3 milhão a menos por mês.
Diante disso, um decreto de redução de gastos está em vigor até outubro. "Cortamos despesas com hora extra, combustível, gás, café e extensão de carga horária", narrou Roepke.
"Quando os servidores têm reajuste, os agentes políticos também têm. Houve reajuste de 15%, dividido em três parcelas, recentemente. A última parcela foi paga em janeiro. Os vereadores também tiveram esse reajuste. Para que esse aumento agora? Sou totalmente contra", reforçou o prefeito.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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