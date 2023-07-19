Curtas políticas: o novo caminho de Marcelo Santos

O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Durante a convenção do Progressistas, no sábado (15) , o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, que ocupava lugar de destaque à mesa, deixou cair no chão uma ficha de filiação ao partido. Ao recebê-la de volta, brincou: "Olha que eu posso assinar, hein?".

Não foi uma brincadeira à toa. O deputado estadual, realmente, movimenta-se para sair do Podemos, legenda que passou a integrar em 2020, após deixar o PDT

Se quiser trocar de partido antes de 2026 sem risco de perder o mandato, contudo, Marcelo vai ter que costurar um acordo com o Podemos.

O parlamentar pensa em se mudar para outra sigla, justamente, para facilitar os planos para o pleito que vai ocorrer daqui a três anos. Ele já falou, mais de uma vez, que não vai tentar a reeleição e sim uma cadeira na Câmara dos Deputados . E avalia que é hora de "traçar um novo caminho": "Talvez uma legenda que eu possa estar dirigindo".

No Podemos, quem dá as cartas é o deputado federal Gilson Daniel . "Com todo respeito ao Podemos, que é liderado pelo meu amigo Gilson Daniel, eu tenho um projeto futuro e tenho conversado com outros partidos", contou Marcelo à coluna.

OS OUTROS PARTIDOS

Além do PP, Marcelo avalia como possibilidades o PSD, o Republicanos e o MDB. "Não preciso dirigir, necessariamente, neste momento o partido", ponderou.

ROSE CONVIDOU RICARDO, ARNALDINHO E EUCLÉRIO

Por falar em mudanças partidárias, a ex-senadora Rose de Freitas, que preside a comissão provisória estadual do MDB, convidou o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB), o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), e o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (União Brasil), para o time emedebista.

Os convites, feitos há um mês e meio, seguem sem respostas.

Rose tenta encontrar um nome para dar sobrevida ao MDB no Espírito Santo , que perdeu muita força após a saída do ex-governador Paulo Hartung, em 2018.

A ex-senadora mira nomes que são apostas para a sucessão de Renato Casagrande (PSB) no Palácio Anchieta.

E HARTUNG?

Nos bastidores, cogita-se a volta de Hartung ao MDB, a convite do presidente nacional, Baleia Rossi. Rose, que, historicamente, não é muito próxima ao ex-governador e, em 2022, subiu no palanque de Casagrande, diz desconhecer tal convite.

"Tem muito tempo que eu não vejo o Paulo", desconversou.

O MADURO CAPIXABA

Voltando a falar da convenção do PP, o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga foi eleito para compor a Executiva estadual do partido e elogiou Da Vitória: "Eu brinco que ele é o Maduro do Espírito Santo, cinco vezes coordenador da bancada federal".

O ditador da Venezuela, contudo, está apenas no segundo mandato consecutivo, do qual tomou posse em 2019. Lá, o mandato é de seis anos.

COMO É QUE É?

Ricardo Ferraço também marcou presença na convenção do PP e fez uma analogia infeliz. Ao discursar, ele afirmou que "discurso bom é discurso que parece com vestido de mulher":

"Não pode ser longo, ou fica enjoativo. Mas se for curto demais, também, escandaliza".

Enjoativo para quem? E quem se "escandaliza" com o tamanho da roupa dos outros/outras?

OS DEPUTADOS QUE DEVOLVERAM OS CARROS

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo está em recesso desde esta terça-feira (18) até 31 de julho. Nesse período, não são realizadas sessões plenárias nem reuniões das comissões.

Seis dos 29 deputados que utilizam carros oficiais alugados pela Assembleia entregaram os veículos à Casa. Não vão utilizá-los durante o recesso.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Casa, são eles:

Allan Ferreira (Podemos)

(Podemos) Alexandre Xambinho (Podemos)

(Podemos) Camila Valadão (PSOL)*

(PSOL)* Denninho Silva (União Brasil)

(União Brasil) Janete de Sá (PSB)

(PSB) João Coser (PT)

*A Secretaria de Comunicação não incluiu, inicialmente, o nome de Camila Valadão na lista porque o gabinete dela não informou a devolução do carro ao setor de transportes da Assembleia. Após a publicação deste texto, a assessoria da deputada entrou em contato com a coluna para informar que ela havia feito a entrega, na segunda-feira (17).

Sérgio Meneguelli (Republicanos) já não faz uso do carro em tempo algum.

O fato de não haver sessões ou reuniões não impede o trabalho dos parlamentares, que podem percorrer as bases eleitorais e atender nos gabinetes.

Não considero tão relevante a devolução temporária dos veículos e tampouco a abdicação do uso, como fez Meneguelli. Basta que o recurso, pago pelos cofres públicos, seja empregado corretamente.

PARA POLESE, MANATO É "FRAQUINHO"

Aliás, Polese, em recente entrevista a um podcast, avaliou que o colega de partido Carlos Manato, que disputou o governo do Espírito Santo no ano passado, é "fraquinho":

"O oponente dele (do governador Renato Casagrande) era do PL, mas era muito fraquinho, perdeu exatamente por isso, ruim de discurso. O estado 70% vota no Bolsonaro e um governador de esquerda ganhou. Complicado, a gente não conseguiu emplacar o discurso lá com o opositor, do PL. Era um cara mais fraco."

Manato, cabe lembrar, conseguiu forçar um segundo turno em 2022, algo que não acontecia no Espírito Santo em 28 anos. Casagrande enfrentou uma eleição dificílima.

Muito disso se deve à onda bolsonarista, é verdade. Mas Polese inflou o percentual do ícone da extrema direita brasileira. Jair Bolsonaro obteve 58% dos votos no Espírito Santo no segundo turno, não 70%.

SEM COPA

A deputada estadual Camila Valadão (PSOL) bem que tentou, mas o governo do Espírito Santo não vai decretar ponto facultativo nos dias de jogos da Seleção Brasileira feminina de futebol na Copa do Mundo, ao contrário do que fez no ano passado, quando o time masculino entrou em campo na competição.

Depois que a Assembleia Legislativa decidiu liberar os servidores , a parlamentar sugeriu que o Executivo fizesse o mesmo, "considerando que a luta por igualdade e direitos das mulheres deve ter a participação do Poder Público e das instituições".