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Futebol

Servidores do ES terão expediente normal nos jogos da Seleção feminina na Copa

Servidores federais e funcionários da Assembleia terão alteração no horário de trabalho durante o campeonato mundial; saiba mais

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 11:45

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 jul 2023 às 11:45
Palácio Anchieta, em Vitória
Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O governo do Espírito Santo decidiu não adotar ponto facultativo ou fazer mudanças no horário de servidores estaduais nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina, que começa na próxima quinta-feira (20), na Austrália e na Nova Zelândia.
A informação foi confirmada nesta terça-feira (18), por meio da Secretaria de Estado do Governo, que destacou, em nota, que “servidores do Governo do Estado trabalharão em regime normal de expediente, sem alteração, durante os jogos da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, na Copa do Mundo.”
Nas repartições públicas do Estado, até o momento, apenas a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) decidiu fazer alterações no expediente, nos mesmos moldes do que ocorre durante a competição masculina. Nos dias de jogos das mulheres do Brasil, o expediente na Assembleia começará duas horas depois do fim da partida.
  • Jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo
  • Brasil x Panamá: segunda-feira (24 de julho), às 8 horas (horário de Brasília)
  • França x Brasil: sábado (29 de julho), às 7 horas
  • Jamaica x Brasil: quarta-feira (2 de agosto), às 7 horas
  • Caso fique em primeiro ou segundo lugar no grupo, a Seleção brasileira avançará para as oitavas de final
Servidores federais também terão alteração no horário de trabalho pela primeira vez. Os servidores poderão se ausentar do trabalho para assistir aos jogos da seleção feminina. Nos dias em que o embate começar às 7 horas, o expediente terá início às 11h. Nos dias de jogos iniciados às 8h, o expediente começará ao meio-dia. Uma portaria deverá ser publicada nos próximos dias.
Tanto no caso da Assembleia, quanto das autarquias federais, as horas deverão ser compensadas até o final de dezembro.
Em Vila Velha, a prefeitura também esclareceu que não haverá ponto facultativo. Serra e Cariacica ainda avaliam se farão alterações no expediente dos servidores municipais nos dias em que a Seleção feminina for a campo. A Prefeitura de Vitória também foi questionada, mas não se manifestou até a conclusão desta reportagem.

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