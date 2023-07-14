Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Governo Lula vai adotar ponto facultativo em jogos do Brasil na Copa feminina
Na torcida pelas mulheres

Governo Lula vai adotar ponto facultativo em jogos do Brasil na Copa feminina

Servidores federais poderão se ausentar durante as partidas e até duas horas após o término; confira as datas dos jogos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jul 2023 às 19:53

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 19:53

BRASÍLIA - O governo do presidente Lula (PT) decidiu, nesta sexta-feira (14), que dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina serão ponto facultativo para funcionários públicos. Os servidores poderão se ausentar durante a partida e até duas horas após o seu término.
A equipe brasileira disputará três jogos nesta primeira fase, mas só um cai no final de semana – dia 29, contra a França. O primeiro jogo está marcado para segunda-feira (24), às 8h, contra o Panamá. A última partida da primeira fase será no dia 2 de agosto, às 7 horas, contra a Jamaica.
Amistoso pré Mundial da Seleção Feminina Principal na Arena BRB Mané Garrincha: Brasil x Chile.
O Brasil estreia na Copa do Mundo feminina no próximo dia 24, às 8 horas Crédito: Thais Magalhães/CBF
Trata-se da primeira vez que ocorre ponto facultativo no campeonato disputado pelas mulheres – algo tradicional na Copa do Mundo de equipes masculinas.
A decisão foi tomada por Lula nesta sexta (14), após uma demanda da ministra Ana Moser (Esporte). A portaria deve sair na próxima semana, assinada pela ministra Esther Dweck (Gestão).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol servidores Mulheres Governo Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
O percussionista brasileiro quase desconhecido no Brasil que era admirado por Michael Jackson e vai ganhar estrela na Calçada da Fama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados