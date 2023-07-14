Governo Lula vai adotar ponto facultativo em jogos do Brasil na Copa feminina

BRASÍLIA - O governo do presidente Lula (PT) decidiu, nesta sexta-feira (14), que dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina serão ponto facultativo para funcionários públicos. Os servidores poderão se ausentar durante a partida e até duas horas após o seu término.

A equipe brasileira disputará três jogos nesta primeira fase, mas só um cai no final de semana – dia 29, contra a França. O primeiro jogo está marcado para segunda-feira (24), às 8h, contra o Panamá. A última partida da primeira fase será no dia 2 de agosto, às 7 horas, contra a Jamaica.

O Brasil estreia na Copa do Mundo feminina no próximo dia 24, às 8 horas Crédito: Thais Magalhães/CBF

Trata-se da primeira vez que ocorre ponto facultativo no campeonato disputado pelas mulheres – algo tradicional na Copa do Mundo de equipes masculinas.