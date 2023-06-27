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Confira a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Feminina

Treinadora Pia Sundhage anunciou na tarde desta terça-feira (27) a lista das 23 atletas que vão representar o Brasil no Mundial em julho e agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2023 às 16:45

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 16:45

Pia Sundhage anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Pia Sundhage anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Crédito: Thais Magalhães/CBF
Saiu a lista de convocadas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Feminina 2023. A treinadora Pia Sundhage anunciou na tarde desta terça-feira (27) as 23 atletas que irão representar o Brasil no Mundial, que começa em 20 de julho e termina em 20 de agosto, disputado na Austrália e Nova Zelândia. A estreia do Brasil na competição será no dia 24 de julho, contra a seleção do Panamá. 

Lista de convocadas

Goleiras
  • Letícia Izidoro (Corinthians)
  • Camila Rodrigues (Santos)
  • Bárbara (Flamengo)
Laterais
  • Antônia (Levante)
  • Bruninha (Gotham FC)
  • Tamires (Corinthians)
Zagueiras
  • Kathellen (Real Madrid)
  • Lauren (Madrid CFF)
  • Mônica Hickman (Madrid CFF)
  • Rafaelle (Arsenal)
Meio-campistas
  • Adriana (Orlando Pride)
  • Ary Borges (Racing Louisville)
  • Duda Sampaio (Corinthians)
  • Andressa Alves (Roma)
  • Luana (Corinthians)
  • Ana Vitória (Benfica)
Atacantes
  • Bia Zaneratto (Palmeiras)
  • Debinha (Kansas City Current)
  • Geyse (Barcelona)
  • Kerolin (North Carolina Courage)
  • Nicole (Benfica)
  • Gabi Nunes (Madri CFF)
  • Marta (Orlando Pride)

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