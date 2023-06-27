Confira a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Feminina

Saiu a lista de convocadas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Feminina 2023. A treinadora Pia Sundhage anunciou na tarde desta terça-feira (27) as 23 atletas que irão representar o Brasil no Mundial, que começa em 20 de julho e termina em 20 de agosto, disputado na Austrália e Nova Zelândia. A estreia do Brasil na competição será no dia 24 de julho, contra a seleção do Panamá.
Lista de convocadas
Goleiras
- Letícia Izidoro (Corinthians)
- Camila Rodrigues (Santos)
- Bárbara (Flamengo)
Laterais
- Antônia (Levante)
- Bruninha (Gotham FC)
- Tamires (Corinthians)
Zagueiras
- Kathellen (Real Madrid)
- Lauren (Madrid CFF)
- Mônica Hickman (Madrid CFF)
- Rafaelle (Arsenal)
Meio-campistas
- Adriana (Orlando Pride)
- Ary Borges (Racing Louisville)
- Duda Sampaio (Corinthians)
- Andressa Alves (Roma)
- Luana (Corinthians)
- Ana Vitória (Benfica)
Atacantes
- Bia Zaneratto (Palmeiras)
- Debinha (Kansas City Current)
- Geyse (Barcelona)
- Kerolin (North Carolina Courage)
- Nicole (Benfica)
- Gabi Nunes (Madri CFF)
- Marta (Orlando Pride)