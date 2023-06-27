Confira a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Feminina

Saiu a lista de convocadas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Feminina 2023. A treinadora Pia Sundhage anunciou na tarde desta terça-feira (27) as 23 atletas que irão representar o Brasil no Mundial, que começa em 20 de julho e termina em 20 de agosto, disputado na Austrália e Nova Zelândia. A estreia do Brasil na competição será no dia 24 de julho, contra a seleção do Panamá.